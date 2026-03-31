Abdul Rahman
31 Maret 2026, 17.52 WIB

Clara Shinta Amuk Suaminya yang Selingkuh, Alexander Assad Hanya Bisa Diam

Selebgram Clara Shinta amuk suaminya yang selingkuh. (Instagram: clarashintareal - Image

Selebgram Clara Shinta amuk suaminya yang selingkuh. (Instagram: clarashintareal

JawaPos.com - Selebgram Clara Shinta tak dapat membendung emosi dan kemarahannya usai mengetahui sang suami, Alexander Assad, berselingkuh dengan wanita lain. Hal itu usai Clara Shinta mengetahui adanya VCS (video call sex) antara Alexander dengan wanita lain.

Dalam unggahan di akun media sosial, Clara Shinta memperlihatkan bukti perselingkuhan suaminya dengan seorang perempuan memiliki nama panggilan Bella Hot. Di sana, terdapat interaksi mengarah ke hubungan yang tidak wajar.

Dalam unggahan video di akun Instagram Clara Shinta, sang selebgram mengamuk sang suami dengan kata-kata penuh emosi. Sedangkan Alexander hanya bisa berdiam diri usai diamuk sang istri.

"Kamu bisa bisanya VCS sama orang dan aku nggak tahu kamu ngew* sama orang atau nggak," ujar Clara Shinta kepada suaminya.

Sang selebgram blak-blakan menyebut Alexander tidak menunjukkan tanggungjawabnya sebagai seorang suami kepada dirinya sejak menikah tahun lalu hingga sekarang.

"Kamu nafkah aja nggak kasih. Kamu nggak kasih aku makan sampai hari ini, bisa bisanya kamu. Rumah, listrik, dan segala macam nggak ada kamu bayar mas. Tega-teganya kamu," ungkap Clara Shinta.

Tak ada tanggapan apa pun dari Alexander usai diamuk oleh Clara Shinta. Dia hanya duduk terdiam di atas kasur, pasrah diamuk oleh perempuan yang dinikahinya pada 30 Agustus 2025 lalu.

Netizen miris usai mengetahui suami Clara Shinta ternyata tidak pernah memberikan nafkah selama masa pernikahan namun masih berulah.

"Beruntung masih punya istri cantik, patuh, soleha seperti Kaka. Setega itu ya Allah," komentar salah satu netizen.

