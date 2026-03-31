Rian Alfianto
31 Maret 2026, 15.52 WIB

Pahami Polis Asuransi Kesehatan: Ini Hal Penting yang Wajib Diketahui Agar Klaim Tidak Ditolak

Ilustrasi asuransi kesehatan. (Medical Dialogues)

JawaPos.com–Di tengah kenaikan biaya layanan kesehatan dan risiko penyakit yang semakin beragam, perlindungan finansial menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Salah satu instrumen yang banyak digunakan adalah asuransi kesehatan.

Namun, masih banyak orang yang belum benar-benar memahami isi polis yang mereka miliki. Kurangnya pemahaman terhadap polis kerap menjadi penyebab utama masalah saat pengajuan klaim.

Polis Asuransi Bukan Sekadar Formalitas

Polis asuransi sendiri adalah kontrak resmi antara nasabah dan perusahaan asuransi. Dokumen ini memuat berbagai ketentuan penting, mulai dari manfaat perlindungan, besaran premi, prosedur klaim, hingga risiko yang tidak ditanggung.

Dengan membaca polis secara menyeluruh, nasabah dapat mengetahui beberapa hal seperti jenis layanan kesehatan yang ditanggung, batas biaya atau plafon manfaat, syarat pengajuan klaim dan kondisi yang tidak dijamin (pengecualian).

Mengutip keterangan resmi Prudential, pemahaman ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman saat membutuhkan layanan medis.

Klausul Pengecualian yang Sering Diabaikan

Salah satu bagian paling krusial dalam polis adalah klausul pengecualian. Ini adalah daftar kondisi yang tidak ditanggung oleh asuransi. Beberapa pengecualian yang umum antara lain:

- Penyakit yang belum termasuk dalam manfaat polis

- Klaim yang diajukan saat masa tunggu

- Cedera akibat tindakan kriminal atau pelanggaran hukum

Artikel Terkait
Outlook Bank Himbara Negatif di Tengah Ramainya Pembiayaan Koperasi Merah Putih, Ekonom Soroti Tata Kelola Fiskal - Image
Ekonomi

Outlook Bank Himbara Negatif di Tengah Ramainya Pembiayaan Koperasi Merah Putih, Ekonom Soroti Tata Kelola Fiskal

27 Maret 2026, 05.06 WIB

Perkuat Pasar Keuangan Syariah, Bank Mandiri Gaet Empat Penghargaan Dealer Utama SBSN Terbaik 2025 - Image
Ekonomi

Perkuat Pasar Keuangan Syariah, Bank Mandiri Gaet Empat Penghargaan Dealer Utama SBSN Terbaik 2025

27 Maret 2026, 01.00 WIB

Perkuat Stabilitas dan Kepercayaan Terhadap Industri Asuransi, LPS Program Penjaminan Polis  - Image
Finance

Perkuat Stabilitas dan Kepercayaan Terhadap Industri Asuransi, LPS Program Penjaminan Polis 

13 Maret 2026, 16.21 WIB

Terpopuler

1

Persebaya Surabaya Tak Mau Jadi Lumbung Gol! Bernardo Tavares Benahi Lini Belakang Lawan Persita Tangerang

2

MBG Kembali Berjalan, SPPG Harapan Mulia Kemayoran Tingkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Berlapis

3

Rezeki Selancar Aliran Sungai! 5 Zodiak yang Bakal Beruntung Menerima Uang Kaget Akhir Maret 2026

4

Dua Personel TNI Gurur di Lebanon, UNIFIL Kecam Keras Israel

5

Enzo Fernandez dan Marc Cucurella Kompak Buka Peluang Gabung Raksasa La Liga

6

7 Shio Berpotensi Beli Mobil Baru 2026: Ciri Finansial Naik Level Terungkap Jelas

7

Modal Detergen Cair, Sindikat WNA Tipu Warga Korea Rp 1,6 Miliar Pakai Modus Black Dollar

8

Barcelona dan Real Madrid Berebut Victor Munoz Jelang Bursa Transfer Musim Panas

9

5 Zodiak Paling Beruntung di Penghujung Bulan Ini, Terima Rezeki Nomplok Sampai Geleng-geleng Kepala

10

Bagian Mata Luka Parah akibat Siraman Air Keras, Andrie Yunus Terancam Cacat Permanen

