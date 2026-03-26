Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul
27 Maret 2026, 05.06 WIB

Outlook Bank Himbara Negatif di Tengah Ramainya Pembiayaan Koperasi Merah Putih, Ekonom Soroti Tata Kelola Fiskal

Tampak depan Koperasi Kelurahan Merah Putih Brondong, Lamongan. (Dok. Radar Lamongan)

JawaPos.com – Revisi outlook sejumlah bank Badan Usaha Milik Negara (Himbara) menjadi negatif oleh lembaga pemeringkat internasional, Fitch Rating, mendapat sorotan dari kalangan ekonom. 

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyebut langkah Fitch itu sejalan dengan pandangan lembaga pemeringkat global lainnya.

"Outlook dari Fitch ini kan sejalan sebetulnya dengan outlook negatif yang diberikan oleh Moody's dan juga catatan yang diberikan oleh MSCI yang kaitannya dengan pasar modal kita," ujarnya kepada Jawapos.com, Kamis (26/3).

Menurut Faisal, ada sejumlah faktor utama yang menjadi perhatian, terutama terkait tata kelola fiskal dan arah kebijakan pemerintah. Selain itu, kemampuan koordinasi kebijakan juga menjadi catatan penting bagi investor global. "Tapi terutama di sini adalah tata kelola fiskal," ujar Faisal.

Lebih lanjut Faisal menilai, keterlibatan bank Himbara dalam berbagai program prioritas pemerintah turut memengaruhi persepsi risiko tersebut. Salah satunya adalah program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang membutuhkan dukungan pembiayaan dari perbankan pelat merah.

Ia menekankan bahwa kejelasan desain program menjadi kunci utama agar tidak menimbulkan tekanan terhadap kinerja keuangan bank-bank tersebut.

"Ya, jadi artinya kalau kemudian kejelasan desain ya daripada program-program prioritas ini, hal itu menjadi kunci untuk bisa memastikan kesuksesan daripada program tersebut, termasuk juga dalam yang berkaitan tentu saja kalau kesuksesannya itu dengan cash flow dan kemampuan kinerja keuangan daripada Himbara ya yang membiayai, ikut membiayai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," tuturnya.

Faisal menegaskan, berbagai catatan dari lembaga pemeringkat tersebut saling berkaitan dan mengarah pada isu yang sama, yakni stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

"Nah jadi itu menurut saya semuanya sejalan ya, jadi catatan-catatan kaitannya dengan dengan tata kelola fiskal dan berhubungan juga dengan stabilitas makroekonomi," pungkasnya.

Editor: Ilham Safutra
Tags
Artikel Terkait
Prabowo Blak-blakan! Tetap Gas Koperasi Merah Putih Meski Banyak Penolakan, Singgung Rentenir Cekik Rakyat 1% Sehari - Image
Ekonomi

Prabowo Blak-blakan! Tetap Gas Koperasi Merah Putih Meski Banyak Penolakan, Singgung Rentenir Cekik Rakyat 1% Sehari

24 Maret 2026, 20.15 WIB

Ogah APBN Jebol, Purbaya Pilih Skema Utang Himbara untuk Bangun Koperasi Merah Putih: Saya Cuma Bayar Rp 40 Triliun Setahun - Image
Ekonomi

Ogah APBN Jebol, Purbaya Pilih Skema Utang Himbara untuk Bangun Koperasi Merah Putih: Saya Cuma Bayar Rp 40 Triliun Setahun

24 Maret 2026, 18.51 WIB

Apakah Cicilan Koperasi Merah Putih Pakai Dana Desa Bakal Bebani Fiskal Negara? Begini Kata Menkeu Purbaya - Image
Finance

Apakah Cicilan Koperasi Merah Putih Pakai Dana Desa Bakal Bebani Fiskal Negara? Begini Kata Menkeu Purbaya

21 Maret 2026, 23.47 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore