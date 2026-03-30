Terlihat Menawan, 7 Tanda Psikologis Ini Dimiliki oleh Orang yang Percaya Diri Namun Hatinya Rapuh

JawaPos.com - Hidup sering terasa seperti panggung besar yang penuh sorotan, di mana kita bertemu orang-orang yang tampak begitu yakin melangkah, berbicara tegas, dan menunjukkan keberanian yang hampir tak tergoyahkan.

Dari luar, mereka terlihat seperti pribadi yang tak pernah gentar menghadapi tantangan, seakan semua beban hidup bisa mereka tanggung dengan mudah.

Namun di balik sikap percaya diri itu, tersembunyi suara kecil yang gemetar, luka-luka yang disimpan rapat, dan kerentanan yang jarang ingin ditunjukkan kepada orang lain.

Ketegasan mereka kadang hanyalah perisai untuk melindungi hati yang sedang berjuang.

Dari cara mereka bergerak hingga menanggapi dunia, ada petunjuk halus bahwa rasa percaya diri yang ditampilkan bukan selalu tanda ketenangan batin, melainkan tameng untuk menyembunyikan jiwa yang rapuh dan tengah mencari pegangan.