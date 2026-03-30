Terlihat Menawan, 7 Tanda Psikologis Ini Dimiliki oleh Orang yang Percaya Diri Namun Hatinya Rapuh

JawaPos.com - Hidup sering terasa seperti panggung besar yang penuh sorotan, di mana kita bertemu orang-orang yang tampak begitu yakin melangkah, berbicara tegas, dan menunjukkan keberanian yang hampir tak tergoyahkan.
Dari luar, mereka terlihat seperti pribadi yang tak pernah gentar menghadapi tantangan, seakan semua beban hidup bisa mereka tanggung dengan mudah.
Namun di balik sikap percaya diri itu, tersembunyi suara kecil yang gemetar, luka-luka yang disimpan rapat, dan kerentanan yang jarang ingin ditunjukkan kepada orang lain.
Ketegasan mereka kadang hanyalah perisai untuk melindungi hati yang sedang berjuang.
Dari cara mereka bergerak hingga menanggapi dunia, ada petunjuk halus bahwa rasa percaya diri yang ditampilkan bukan selalu tanda ketenangan batin, melainkan tameng untuk menyembunyikan jiwa yang rapuh dan tengah mencari pegangan.
Mengacu pada Geediting, berikut tujuh sikap yang menyingkap sisi rapuh seseorang meski terlihat penuh percaya diri menurut perspektif psikologi.
1. Menutupi Perasaan dengan Banyak Bicara
Ada orang-orang yang tampak sangat percaya diri karena mereka selalu mendominasi percakapan, berbicara tanpa jeda, dan seolah memahami segala hal.
Namun di balik itu, mereka sebenarnya berusaha mengalihkan perhatian dari kegelisahan batin.
Ketika hati rapuh, banyak bicara menjadi mekanisme pertahanan untuk menghindari keheningan, karena keheningan sering kali memunculkan rasa takut, cemas, atau bayangan kegagalan yang disembunyikan selama ini.
Mereka melindungi diri dengan kata-kata, berharap orang lain tidak melihat sisi rapuh yang sedang mereka sembunyikan.
2. Sering Menampilkan Sikap Terlalu Optimis
Orang yang rapuh sering terlihat sangat optimis, bahkan terlalu bahagia untuk hal-hal kecil.
Mereka cepat mengatakan “semua baik-baik saja” meski sebenarnya dunia batinnya sedang berantakan.
Optimisme berlebihan menjadi alat untuk menutupi pergolakan dalam diri.