Jika Anda Sering Memeriksa Ulang Apakah Pintu Terkunci, Anda Mungkin Memiliki 8 Ciri Ini Menurut Psikologi

1. Memiliki Tingkat Kehati-hatian yang Tinggi



Orang yang sering memeriksa ulang biasanya sangat berhati-hati. Mereka tidak ingin mengambil risiko sekecil apa pun, terutama terkait keamanan.



Bagi mereka, memastikan pintu terkunci bukan sekadar kebiasaan, tetapi bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan. Mereka cenderung berpikir jauh ke depan dan mempertimbangkan kemungkinan terburuk.



2. Cenderung Perfeksionis



Perfeksionisme tidak hanya soal pekerjaan atau hasil, tetapi juga terlihat dalam hal kecil sehari-hari.



Orang dengan kecenderungan perfeksionis ingin semuanya “benar-benar beres”. Mengunci pintu sekali saja terasa belum cukup karena masih ada kemungkinan kesalahan. Maka, mereka merasa perlu memastikan ulang agar semuanya sempurna.



3. Memiliki Kecemasan Ringan hingga Sedang



Kebiasaan ini sering dikaitkan dengan tingkat kecemasan tertentu. Pikiran seperti “bagaimana kalau pintunya belum terkunci?” terus muncul dan sulit diabaikan.



Ini bukan berarti Anda memiliki gangguan serius, tetapi bisa jadi Anda lebih sensitif terhadap potensi bahaya dibanding orang lain.



4. Overthinking atau Terlalu Banyak Berpikir



Jika Anda sering memeriksa ulang, kemungkinan Anda juga sering overthinking.



Pikiran Anda tidak berhenti pada satu kemungkinan, tetapi berkembang menjadi banyak skenario:



Bagaimana kalau ada yang masuk?

Bagaimana kalau terjadi sesuatu saat saya tidak di rumah?



Pola pikir ini membuat Anda sulit merasa yakin hanya dengan satu kali tindakan.



5. Kurangnya Kepercayaan pada Ingatan Sendiri



Menariknya, ini bukan berarti Anda pelupa. Justru, Anda mungkin memiliki ingatan yang baik, tetapi kurang percaya pada ingatan tersebut.



Anda mungkin ingat sudah mengunci pintu, tetapi tetap merasa ragu:

“Benar nggak ya tadi sudah dikunci?”



Keraguan ini mendorong Anda untuk melakukan pengecekan ulang sebagai bentuk validasi.



6. Memiliki Rasa Tanggung Jawab yang Tinggi



Orang yang sering mengecek ulang biasanya merasa bertanggung jawab atas keamanan rumah, keluarga, atau barang-barang mereka.



Mereka tidak ingin menyesal di kemudian hari karena kelalaian kecil. Maka dari itu, mereka memilih untuk memastikan ulang meskipun terlihat berlebihan.



7. Cenderung Menghindari Penyesalan



Dalam psikologi, ada konsep regret avoidance—keinginan untuk menghindari rasa penyesalan di masa depan.



Memeriksa ulang pintu adalah cara sederhana untuk menghindari pikiran seperti:

“Seandainya tadi saya cek lagi…”



Bagi mereka, lebih baik repot sebentar daripada menyesal lama.



8. Bisa Menjadi Tanda Awal Perilaku Kompulsif (Jika Berlebihan)



Jika kebiasaan ini terjadi terlalu sering, memakan waktu, dan mengganggu aktivitas, itu bisa mengarah pada perilaku kompulsif.



Misalnya:



Mengecek pintu berkali-kali dalam satu waktu

Tidak bisa pergi sebelum mengecek berulang-ulang

Merasa sangat cemas jika tidak melakukan pengecekan



Dalam kasus tertentu, ini bisa berkaitan dengan pola obsessive-compulsive. Namun, penting diingat bahwa tidak semua orang yang suka mengecek ulang memiliki kondisi tersebut.



Penutup: Normal atau Perlu Diperhatikan?



Memeriksa ulang pintu sesekali adalah hal yang sangat normal. Bahkan, itu bisa menjadi tanda bahwa Anda orang yang teliti dan bertanggung jawab.



Namun, jika kebiasaan ini:



Terjadi terlalu sering

Menyebabkan stres

Mengganggu aktivitas harian



Maka mungkin sudah saatnya Anda mulai mengelola kecemasan atau melatih kepercayaan pada diri sendiri.



