Aulia Ramadhani
30 Maret 2026, 15.33 WIB

Selamat! ARIRANG BTS Debut di Peringkat 1 Billboard 200 dengan Penjualan Terbesar Hanya dalam Satu Minggu

JawaPos.com - Dengan ARIRANG, BTS semakin membuktikan popularitasnya sebagai boygrup Korea hits, album itu diketahui telah debut di peringkat 1 tangga lagu Top 200 Albums.

Dikutip dari Soompi, Senin (30/3), hal ini memang wajar, mengingat BTS telah lama debut dan karyanya disukai banyak penggemar.

Pada tanggal 29 Maret waktu setempat, Billboard mengumumkan bahwa album baru BTS peringkat mingguan album terpopuler di Amerika Serikat.

Selain mencapai penjualan minggu terbesar untuk album artis Korea mana pun dalam sejarah Billboard 200, ARIRANG juga mencapai penjualan minggu terbesar di AS untuk album grup.

Sebelumnya, telah ada Midnight Memories milik One Direction pada tahun 2013 yang mendapat penjualan minggu terbesar di AS.

Kabarnya ARIRANG juga raih penjualan vinyl minggu terbesar di AS untuk album grup mana pun sejak Luminate mulai melacak penjualan secara elektronik pada tahun 1991 dengan penjualan 208.000 unit vinyl saja di minggu pertama.

Luminate (sebelumnya Nielsen Music) menyebut ARIRANG memperoleh rekor 641.000 unit album setara selama minggu yang berakhir pada 26 Maret.

ARIRANG juga menjadi album terlaris dan album yang paling banyak diputar (streaming) di Amerika Serikat minggu itu.

Karya baru mereka juga debut di peringkat No. 1 di tangga lagu Billboard Top Album Sales dan Top Streaming Albums.

Total skor album tersebut mencakup 532.000 penjualan album tradisional dan 95.000 unit streaming setara album (SEA), yang setara dengan 99,10 juta streaming audio on-demand di minggu pertama album.

