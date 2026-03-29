Sischa Widya Maharani
30 Maret 2026, 04.00 WIB

Bikin Haru! 14 Tahun Bersama, RM Sebut Ini Alasan BTS Tetap Solid

RM dan V BTS menjadi bintang tamu di YouTube BDNS. (YouTube @bdns)

JawaPos.com - Leader BTS RM ungkap rasa bangga sekaligus menyentuh tentang perjalanan panjang grupnya yang tetap utuh selama 14 tahun tanpa satupun anggota yang keluar.

Baru-baru ini dalam sebuah video YouTube BDNS yang berjudul BTS RM Waiting with V for the Missing Jangchungdong Jokbal, sang idol membagikan cerita tentang momen setelah menyelesaikan wajib militer. 

Ia dan para member langsung merencanakan perjalanan ke Los Angeles untuk fokus pada proses rekaman album terbaru mereka.

Selama 2 bulan di LA, BTS menjalani rutinitas mulai dari olahraga bersama, makan siang di waktu yang sama lalu bekerja di studio hingga malam hari hampir setiap hari.

Rutinitas tersebut ternyata membuahkan hasil luar biasa. RM mengungkapkan bahwa mereka berhasil menciptakan lebih dari 100 lagu selama masa rekaman tersebut.

Tidak hanya soal kerja keras, sang leader juga mengenang momen kebersamaan mereka saat tinggal serumah lagi. 

Setelah lama menjalani aktivitas masing-masing, kembali hidup bersama terasa seperti nostalgia sekaligus pengalaman baru.

Ia mengakui bahwa hidup bersama 7 orang dewasa tentu tidak selalu mudah. Namun justru dari situ, mereka belajar menghadapi berbagai situasi bersama dan memperkuat hubungan satu sama lain.

Di sela kesibukan, para member juga menikmati waktu santai bersama. Mereka kadang berkumpul di malam hari untuk minum dan berbincang ringan yang semakin mempererat ikatan mereka.

Menurut RM, kekuatan terbesar BTS terletak pada kepribadian para anggotanya. Ia menyebut semua member memiliki sifat baik dan saling peduli sehingga konflik besar bisa dihindari.

"Para anggota benar-benar baik dan perhatian. Lebih dari segalanya, kami semua memiliki keinginan untuk menyampaikan sesuatu kepada ARMY kami yang semakin memperkuat hubungan kami. Saya sangat terharu karenanya," ucapnya dikutip dari Allkpop.

Lebih dari itu, mereka memiliki tujuan yang sama yakni untuk para penggemar mereka, ARMY. Hal ini menjadi faktor utama yang membuat mereka tetap solid hingga sekarang.

Editor: Hanny Suwindari
