28 Maret 2026, 01.52 WIB

Cocok Dinikmati di Kala Hujan, 6 Kuliner Kare Surabaya Ini Wajib Banget Dikunjungi

Kuliner kare enak dan gurih di Surabaya (Budiono Sukses-Youtube)/

JawaPos.com - Saat cuaca hujan dan udara terasa dingin, tak ada yang lebih nikmat daripada menikmati hidangan berkuah hangat yang mampu menghangatkan tubuh sekaligus memanjakan lidah.

Salah satu kuliner khas Surabaya yang cocok disantap di saat seperti ini adalah kare kambing. Dengan kuahnya yang gurih dan kaya rempah, kare kambing menjadi pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan.

Di kota Pahlawan, terdapat berbagai warung kare kambing legendaris yang sudah terkenal sejak lama dan selalu ramai pembeli, terutama saat musim hujan.

Berikut ini enam kuliner kare Surabaya yang wajib Anda coba untuk menghangatkan badan dan mengisi energi di hari hujan.

1. Kare Kambing Hj. Sani: Legendaris Sejak Tahun 60-an

Warung Kare Kambing Hj. Sani sudah dikenal sejak tahun 1960-an dan menjadi ikon kuliner legendaris Surabaya. Terletak di Jl. Semarang No.146, tepat di depan Pasar Turi, warung ini mudah ditemukan.

Mengutip Youtube Yusuf Farda Channel, warung ini mampu menghabiskan hingga enam ekor kambing dan 25 kilogram daging sapi setiap hari, bukti kuat cita rasanya yang digemari.

Harga per porsi berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000 dengan kuah kare gurih dan daging empuk yang khas.

2. Kare Kambing Indonesia: Bisa Pilih Bagian Kambing Sendiri

Jika Anda menginginkan kare kambing lezat dengan harga terjangkau, Kare Kambing Indonesia di Tambaksari adalah pilihan tepat.

Terletak dekat Soto Ayam Cak Man, warung ini menggunakan konsep prasmanan sehingga pelanggan dapat memilih sendiri bagian kambing yang diinginkan seperti babat, paru, hati, lidah, atau daging murni.

Mengutip Youtube Rafa Ahrul Channel, harga mulai Rp15.000 per porsi dan tempat ini buka setiap hari, cocok untuk sarapan atau makan siang.

3. Kare Kambing Hj. Halimah: Klasik dari Kawasan Ampel

Kare Kambing Hj. Halimah menawarkan kare kambing otentik khas Surabaya yang sudah beroperasi sejak tahun 1980-an.

