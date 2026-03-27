Jadi Favorit Pembeli di Surabaya, Ini 5 Kuliner Kikil Kambing yang Selalu Ramai

Kuliner kikil kambing enak di Surabaya dan sekitarnya (Budiono Sukses-Youtube)
JawaPos.com - Kikil memang sudah lama menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia, dan selama ini kikil sapi mungkin lebih dikenal luas oleh masyarakat.
Namun, jangan salah, kikil kambing juga tak kalah lezat dan justru punya penggemar tersendiri, terutama di Surabaya dan sekitarnya.
Dengan tekstur yang empuk dan kuah yang kaya bumbu, sajian kikil kambing mampu menggugah selera siapa saja yang mencobanya.
Dari sop kaki kambing hingga gule kikil yang menggoda, ada banyak tempat makan di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang menyajikan hidangan ini dengan cita rasa khas.
Berikut lima rekomendasi tempat kuliner kikil kambing terenak yang wajib Anda coba!
1. Sop Kaki Kambing Bang Oya Surabaya
Sop Kaki Kambing Bang Oya adalah salah satu tempat legendaris yang selalu ramai setiap sore hari. Kedai ini buka setiap hari mulai pukul 17.00 WIB hingga habis.
Lokasinya berada di Jl. Kedungdoro No.105, Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Harga per potong daging kambing hanya Rp 7.500, sedangkan potongan daging sapi dihargai Rp 12.000.
Untuk kikil kambing, Anda bisa memilih ukuran dengan harga berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 40.000. Jika ingin mencoba otak kambing, harganya Rp 12.000.
Mengutip Youtube Rafa Ahrul Channel, kombinasi kuah gurih dengan pilihan jeroan lengkap menjadikan tempat ini favorit para penikmat sop kaki kambing.
2. Kikil Kambing Abah Subchi
Berlokasi di Jl. Simolawang Baru No.1, RT.009/RW\.10, Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Kikil Kambing Abah Subchi dikenal sebagai salah satu tempat makan kaki kambing yang legendaris.
Kedai ini buka setiap hari dari pukul 18.00 WIB hingga 20.00 WIB, namun seringkali tutup lebih awal karena makanan cepat habis.
Mengutip Youtube Rafa Ahrul Channel, harga per porsi kikil kambing di sini adalah Rp 55.000, sementara nasi dipatok seharga Rp 5.000.