Tak Pernah Sepi Pengunjung, 4 Kuliner Kediri Ini Jadi Favorit Wisatawan

JawaPos.com - Jika Anda sedang merencanakan perjalanan ke Kediri, Jawa Timur, jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi kekayaan kulinernya yang luar biasa.

Kota ini tak hanya terkenal karena sejarah dan alamnya, tapi juga karena ragam makanan tradisional yang menggugah selera.

Mulai dari rawon tulang muda yang legendaris, pecel tumpang yang disajikan di tengah sawah, hingga ayam panggang yang laris hingga ratusan ekor per hari, semuanya menjadi bukti bahwa Kediri layak disebut sebagai surganya kuliner Jawa Timur.

Berikut ini adalah empat rekomendasi tempat makan di Kediri yang selalu jadi incaran warga lokal serta para wisatawan dan wajib masuk dalam jadwal kulineran Anda.

1. Rawon Gragal Kediri

Rawon Gragal adalah salah satu warung paling ramai di Kota Kediri yang menyajikan rawon tulang muda sebagai menu andalan. Lokasinya berada di Jl. Brawijaya No. 27, Kota Kediri, tepatnya di belakang Bank Mandiri Taspen.

Warung ini buka setiap hari mulai pukul 08.00 pagi hingga habis, dan sering kali pengunjung harus antre karena tingginya minat.

Harganya pun bervariasi sesuai jenis rawon yang dipilih: mulai dari Rp14.000 untuk rawon biasa, Rp22.000 untuk rawon Gragal, dan Rp30.000 untuk rawon iga, semua sudah termasuk nasi.

Mengutip Youtube Cak Naryo Kuliner, sensasi kuah rawonnya yang pekat dan bumbu yang meresap hingga ke tulang menjadikannya favorit banyak orang.

2. Sego Pecel Tumpang Mak Tirah

Bagi pecinta sarapan pagi, warung Sego Pecel Tumpang Mak Tirah di Kediri adalah destinasi wajib.

Terletak di tengah persawahan di Dusun Wonotengah, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, warung sederhana ini sudah berdiri lebih dari 20 tahun.

Mengutip Youtube Cak Naryo Kuliner, Mak Tirah hanya buka selama tiga jam setiap pagi, yakni mulai pukul 05.30 hingga 09.30 WIB, dan warungnya sudah ramai sejak subuh.