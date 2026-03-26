10 Wisata Kuliner Paling Terkenal di Malang, Ada Apa Saja Ya?

JawaPos.com - Malang bukan hanya dikenal dengan udara sejuk dan keindahan alamnya, tetapi juga sebagai surga kuliner yang kaya akan cita rasa.

Kota ini memiliki banyak tempat makan legendaris yang telah bertahan puluhan tahun, menawarkan hidangan khas yang tetap digemari hingga kini. Dari soto yang gurih, sate yang empuk, hingga jajanan tradisional yang menggugah selera, semuanya bisa Anda temukan di sini.

Jika Anda berencana mengunjungi Malang, mengutip Youtube 10 Best Id, berikut adalah 10 wisata kuliner legendaris yang wajib dicoba.

1. Warung Soto Ayam Lombok

Salah satu warung soto legendaris di Malang adalah Warung Soto Ayam Lombok, yang telah berdiri sejak tahun 1955.

Warung ini berlokasi di Jalan Lombok No. 1, Kecamatan Klojen dan kini memiliki 10 cabang yang tersebar di Malang hingga Surabaya.

Ciri khas soto ayam di sini adalah penggunaan ayam kampung yang empuk, irisan telur, kentang, serta koya yang memberikan rasa gurih khas.

2. Warung Sate Gebug

Bagi pecinta sate sapi, Warung Sate Gebug adalah tempat yang tidak boleh dilewatkan. Berdiri sejak tahun 1920-an, warung ini berlokasi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 113A, Kecamatan Klojen.

Nama "Gebug" berasal dari proses pemukulan daging sapi hingga lunak sebelum dibumbui dan dipanggang. Kelezatan sate ini semakin lengkap dengan bumbu khas yang meresap sempurna.

3. Toko Oen

Toko Oen adalah restoran bergaya kolonial yang sudah berdiri sejak tahun 1936. Dulunya memiliki beberapa cabang di berbagai kota, namun kini hanya tersisa dua, yaitu di Semarang dan Malang.

Berlokasi di Jalan Basuki Rahmat No. 5, Kecamatan Klojen, restoran ini menyajikan berbagai menu mulai dari es krim, gado-gado, sate ayam, hingga steak dengan cita rasa khas zaman dulu.