26 Maret 2026, 20.49 WIB

7 Kuliner Gudeg Legendaris di Jogja yang Sering Ramai Pembeli, Apa Saja?

Ilustrasi Gudeg Khas Yogyakarta (Dok. Canva)

JawaPos.com - Jogja tidak hanya terkenal dengan keindahan alam dan budayanya, tetapi juga dengan kekayaan kulinernya yang khas.

Salah satu hidangan yang paling ikonik adalah gudeg, makanan berbahan dasar nangka muda yang dimasak dengan santan dan memiliki cita rasa manis, gurih, serta berpadu sempurna dengan sambal krecek yang pedas.

Gudeg telah menjadi bagian dari identitas kuliner Jogja dan selalu menjadi incaran wisatawan maupun warga lokal.

Jika Anda berkunjung ke Jogja, mencicipi gudeg legendaris adalah pengalaman yang tak boleh dilewatkan. Melansir 10 Best Id, berikut tujuh gudeg terkenal yang wajib Anda coba saat berada di Kota Gudeg ini!

1. Gudeg Permata

Gudeg Permata telah menjadi bagian dari kuliner malam Jogja sejak tahun 1951. Warung ini terletak di depan bekas Bioskop Permata, Jalan Gajah Mada, dan mulai buka pukul 20.00 hingga 02.00 dini hari.

Gudeg Permata memiliki rasa gurih dan manis yang seimbang, dengan kuah areh yang kental dan sambal krecek yang menggugah selera. Suasana malam yang khas di lokasi ini membuat pengalaman kuliner semakin istimewa.

2. Gudeg Wijilan Yu Djum

Jika berbicara tentang gudeg, Wijilan adalah salah satu kawasan yang paling terkenal di Jogja. Di antara banyaknya warung gudeg di sana, Gudeg Yu Djum menjadi salah satu yang paling legendaris.

Ciri khas gudeg ini adalah rasanya yang manis dengan kuah sambal goreng krecek yang pedas, menciptakan perpaduan rasa yang sempurna.

Tak hanya bisa dinikmati di tempat, Gudeg Yu Djum juga menyediakan paket kendil yang bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh.

3. Gudeg Tugu

Berlokasi 100 meter ke arah barat dari Tugu Jogja, Gudeg Tugu menjadi pilihan tepat bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana malam khas Jogja.

Keunikan gudeg ini terletak pada kuahnya yang lebih kental, dengan tambahan kacang polong dan daun singkong yang menambah kelezatan hidangan.

