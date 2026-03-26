26 Maret 2026, 20.31 WIB

3 Kuliner Terenak di Surabaya yang Wajib Dicoba, Penasaran?

Ilustrasi- Kuliner enak dan murah sekitar kampus besar Surabaya

JawaPos.com - Surabaya tidak hanya dikenal sebagai Kota Pahlawan, tetapi juga sebagai surga kuliner dengan beragam hidangan lezat yang menggugah selera.

Dari makanan kaki lima hingga restoran legendaris, kota ini menawarkan banyak pilihan bagi pencinta kuliner. Bagi Anda yang ingin mencicipi makanan terenak di Surabaya, ada tiga kuliner khas yang wajib dicoba.

Setiap hidangan memiliki cita rasa unik yang membuatnya begitu istimewa dan selalu ramai pengunjung. Penasaran apa saja? Simak rekomendasi Youtube Separuh Aku Lemak berikut!

1. Bakso Pak Wari – Bakso Urat dengan Racikan Sambal Khas

Bakso Pak Wari menjadi salah satu tempat makan favorit di Surabaya, terutama bagi pecinta bakso urat. Yang membuat bakso di sini istimewa adalah pilihan pentolnya yang beragam, mulai dari pentol kasar, halus, hingga isi telur puyuh.

Selain itu, pelanggan bisa meracik sambalnya sendiri dengan tambahan bawang goreng dan seledri sesuai selera.

Bakso Pak Wari buka setiap hari, kecuali Sabtu dan Minggu, mulai pagi hingga sore hari. Jangan heran jika Anda melihat antrean panjang, karena bakso ini sudah terkenal dengan kelezatannya!

2. Pecel Belut Haji Pur – Sensasi Pedas Gurih yang Menggoda

Jika Anda suka belut, Pecel Belut Haji Pur adalah pilihan sempurna. Tempat ini menyajikan tiga jenis pecel belut: pecel belut kering, pecel belut elek (lebih berminyak dan mengkilap), serta pecel belut biasa yang teksturnya di antara keduanya.

Pecel Belut Haji Pur buka dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Jangan sampai kehabisan karena tempat ini selalu ramai pengunjung!

3. Bebek Tumapel Mbak Roh – Bebek Empuk dengan Serundeng Gurih

Bagi pecinta bebek, Bebek Tumapel Mbak Roh wajib masuk daftar kuliner yang harus dicoba. Bebek di sini terkenal dengan kulitnya yang renyah dan dagingnya yang tebal serta juicy.

Ditambah dengan serundeng gurih dan sambal yang pedas, hidangan ini semakin menggoda selera.

Berbeda dari kebanyakan warung bebek di Surabaya yang buka malam hari, Bebek Tumapel Mbak Roh sudah melayani pelanggan sejak pukul 10 pagi hingga 5 sore. Lokasinya berada di Jalan Tumapel No. 10A, Surabaya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
