Cari Kuliner Otentik? Ini10 Nasi Pecel Terenak di Surabaya dengan Rasa yang Menggugah Selera

JawaPos.com - Surabaya dikenal sebagai kota dengan beragam kuliner lezat, salah satunya adalah nasi pecel. Hidangan khas ini terdiri dari aneka sayuran segar yang disiram dengan bumbu kacang gurih dan disajikan bersama berbagai pilihan lauk yang menggugah selera. Tak hanya enak, nasi pecel juga cocok disantap kapan saja, terutama saat sarapan sebelum memulai hari yang berat.

Jika Anda sedang mencari pecel terenak di Surabaya dengan bumbu khas dan pilihan lauk yang super nagih, berikut ini rekomendasi 10 tempat yang wajib Anda coba!

1. Pecel Bu Joyo

Pecel Bu Joyo menjadi salah satu tempat favorit pecinta pecel di Surabaya. Tempat ini terkenal dengan bumbu kacang yang mantap dan empal dagingnya yang lezat.

Namun, Anda harus datang pagi-pagi karena pecel di sini hanya tersedia dalam waktu yang terbatas, yaitu dari pukul 06.00 hingga 09.00 pagi. Lokasi: Jalan Pandegiling 318, Surabaya.

2. Pecel Bu Kus

Berbeda dengan warung pecel pada umumnya, Pecel Bu Kus hadir dalam suasana rumah makan yang modern dan nyaman.

Meskipun demikian, rasa pecelnya tetap nikmat, dengan pilihan lauk yang variatif seperti tempe bacem, telur, dan bakwan jagung. Lokasi: Jalan Barata Jaya 20 Nomor 110, Surabaya.

3. Pecel Ambulans Bu Hana

Jika Anda ingin makan pecel tengah malam, Pecel Ambulans Bu Hana adalah tempat yang tepat. Pecel di sini memiliki bumbu yang pedas dan pilihan lauk yang variatif, seperti ayam goreng, tahu krecek, hingga perkedel.

Namun, Anda harus siap untuk antri karena selalu ramai, terutama pada akhir pekan. Lokasi: Jalan Kranggan Sawahan, Surabaya.

4. Pecel Rawon Pucang Moro Seneng

Pecel di Warung Moro Seneng memiliki keunikan tersendiri, yaitu nasi pecel yang disiram dengan kuah rawon.