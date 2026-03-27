28 Maret 2026, 01.58 WIB

Banyak yang Datang, 5 Kuliner Jeroan Ekstrem ini Paling Enak di Bangkalan Madura

Rujak Soto: Kuliner enak di Bangkalan Madura (Rafa Ahrul Channel-freepik)

JawaPos.com - Jika Anda termasuk pecinta kuliner ekstrem, maka Bangkalan, Madura, adalah destinasi yang wajib masuk dalam daftar perjalanan kuliner Anda.

Daerah ini menyimpan beragam olahan jeroan yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga terkenal akan rasa gurih dan bumbu khas Madura yang kaya rempah.

Mulai dari kikil bronggalan, mata sapi, hingga balungan iga berkuah pedas, semuanya bisa Anda temukan di warung-warung sederhana yang selalu ramai pengunjung.

Dalam artikel ini melansir Youtube Rafa Ahrul Channel, kami telah merangkum lima rekomendasi kuliner jeroan paling enak di Bangkalan Madura yang dijamin bikin nagih sejak suapan pertama.

1. Warung Bu Rupa

Warung Bu Rupa merupakan salah satu tempat kuliner legendaris di Bangkalan yang menyajikan aneka olahan jeroan seperti paru, usus dengan berbagai jenis kuah dengan aroma rempah yang kuat.

Harga menunya sangat ramah di kantong, mulai dari Rp17.000 hingga Rp20.000 saja.

Warung ini buka setiap hari mulai pukul 06.00 pagi hingga 22.00 malam.

Lokasinya berada di Jalan Raya Tanah Merah No.23, Bungor, Tanah Merah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.

2. Soto Mata Sapi

Bagi Anda yang penasaran dengan olahan ekstrem, Soto Mata Sapi bisa jadi pilihan menarik. Sesuai namanya, soto ini menggunakan mata sapi sebagai bahan utama; teksturnya kenyal, rasanya gurih, dan disajikan dengan kuah merah yang penuh cita rasa.

Harga per porsinya berkisar antara Rp20.000 hingga Rp35.000. Lokasi soto unik ini berada di daerah Pancar Selatan, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.

3. Rujak Soto Batam

Rujak Soto Batam adalah perpaduan antara kuah soto yang gurih dan rujak yang pedas segar. Menu ini sering kali menggunakan jeroan seperti babat dan usus yang direbus empuk, lalu dicampur dalam satu mangkuk penuh rasa.

