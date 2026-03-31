Pantas jadi Panutan! Astrolog Ungkap 4 Alasan Sagitarius Adalah Zodiak Paling Inspiratif

JawaPos.com - Setiap zodiak memang dianugerahi keunikan masing-masing, mulai dari intuisi tajam Pisces hingga kelihaian Taurus dalam mengelola materi. Namun, tahukah Anda ada satu zodiak yang memiliki kekuatan magnetis untuk membangkitkan semangat orang lain bahkan tanpa mereka upayakan?

Zodiak ini sering kali menjadi "baterai" bagi lingkungan sekitarnya. Kehadiran mereka seolah memberikan izin bagi orang lain untuk bermimpi lebih besar dan melangkah lebih jauh. Karakter mereka yang optimis bukan sekadar kedok, melainkan energi murni yang terpancar dari planet pelindung mereka.

Banyak yang tidak menyadari bahwa inspirasi yang mereka bagikan berasal dari cara mereka memandang dunia. Mereka tidak hanya menjalani hidup, tetapi merayakan setiap prosesnya sebagai sebuah petualangan besar yang berharga.

Dilansir dari YourTango, berikut adalah ulasan mendalam mengenai zodiak yang dinilai paling inspiratif menurut ahli astrologi.

1. Sagitarius: Sang Pemicu Semangat yang Tak Terbendung

Ahli astrologi Bri Scarborough mengungkapkan bahwa posisi puncak zodiak paling inspiratif jatuh kepada Sagitarius. Baik mereka yang memiliki Matahari maupun Ascendant di Sagitarius, energi mereka cenderung menularkan aura kepemimpinan yang alami. Orang-orang di sekitar Sagitarius sering kali merasa terdorong untuk mengejar versi terbaik dari diri mereka sendiri.

"Sagitarius adalah zodiak yang paling menginspirasi dari seluruh zodiak," ujar ahli astrologi Bri Scarborough dalam sebuah video TikTok.

Kekuatan luar biasa ini berasal dari Jupiter, planet keberuntungan dan ekspansi yang menguasai Sagitarius. Hubungan erat dengan Jupiter membuat para pemilik zodiak ini selalu haus akan pertumbuhan dan optimisme. Mereka tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi secara otomatis mengangkat frekuensi orang-orang di dekat mereka.