10 Rekomendasi Restoran & Tempat Makan di Bandung Ini Wajib Dicoba di 2026, Apa Saja?

JawaPos.com - Bandung selalu punya cara untuk membuat siapa saja jatuh cinta, mulai dari udara sejuk, suasana pegunungan, hingga ragam kuliner yang tidak pernah membosankan.

Kota Kembang ini memang dikenal sebagai surganya wisata kuliner, dari kafe estetik hingga warung tradisional dengan cita rasa autentik.

Jika kamu sedang merencanakan liburan atau sekadar berburu tempat makan hits, berikut 10 rekomendasi restoran di Bandung yang wajib masuk dalam daftar kunjunganmu di tahun 2026 dilansir dari YouTube 10 BEST ID.

1. Miss Bee Providore – Kafe Keluarga Estetik dan Ramah Anak

Terletak di kawasan Ciumbuleuit, Miss Bee Providore menjadi salah satu destinasi favorit bagi keluarga.

Tempat ini menawarkan suasana homey dengan sentuhan desain modern yang estetik, terutama area rumah kacanya yang sangat Instagramable.

Tidak hanya itu, restoran ini juga dilengkapi taman bermain luas, sehingga sangat ramah untuk anak-anak.

Menu yang ditawarkan pun beragam, mulai dari hidangan Barat hingga Asia, termasuk pilihan sarapan yang menggugah selera.

2. The Potting Shed (Boundary) – Surga Nongkrong Anak Senja

Masih di area yang sama, The Potting Shed yang kini dikenal sebagai Boundary menawarkan pengalaman nongkrong yang unik.

Berlokasi di dalam hotel, tempat ini mengusung konsep rumah kaca dengan dominasi tanaman hijau.

Suasananya tenang, sejuk, dan cocok untuk kamu yang ingin bersantai sambil menikmati kopi. Menu favorit seperti spaghetti carbonara dan berbagai racikan kopi menjadi daya tarik utama.

3. Lisung Dulang Resto – Kuliner dengan Pemandangan Kota dari Ketinggian