29 Maret 2026, 22.31 WIB

5 Kuliner Mie Ayam di Surabaya Ini Rasanya Tak Bisa Dilupakan, Selalu Ramai Pembeli

Ilustrasi Mie Ayam (Ilustrasi Canva)

JawaPos.com – Bagi penggemar mie, Surabaya menjadi destinasi yang wajib dikunjungi untuk menikmati mie ayam terenak.

Kota ini dipenuhi kedai dan warung mie ayam yang menyajikan cita rasa khas, porsi melimpah, dan harga yang ramah di kantong, sehingga berburu mie ayam di sini selalu menjadi pengalaman kuliner yang menyenangkan.

Di antara banyak pilihan, ada beberapa tempat yang selalu menjadi favorit karena konsistensi rasa dan kualitasnya yang tak pernah mengecewakan.

Dalam artikel ini, kami akan mengulas beberapa tempat mie ayam terbaik di Surabaya yang wajib dicoba oleh para pecinta kuliner, khususnya penggemar mie ayam.

1. Mie Ayam Arya Jaya

Dilaporkan dari akun Tiktok @citraayuprmtsr, Mie Ayam Arya Jaya menawarkan pengalaman mie ayam khas Wonogiri, karena pemiliknya sendiri berasal dari Wonogiri, sehingga cita rasa yang disajikan sangat autentik.

Tempat ini berlokasi di Jalan Kedung Doro No. 74-76, Surabaya, dan buka pada malam hari mulai pukul 19.00 hingga 01.00, sehingga cocok bagi kamu yang ingin menikmati mie ayam saat larut malam.

Tekstur mie di sini sedikit lebih tebal dan kenyal, sehingga setiap gigitan terasa nikmat dan memuaskan.

Harga seporsi mie ayamnya pun cukup terjangkau, yaitu Rp13.000 saja, dan pengunjung dapat menambahkan ceker atau kepala ayam dengan harga sekitar Rp2.000 saja per pcs.

Sambelnya juga menjadi daya tarik utama, karena tidak hanya pedas, tetapi juga gurih dan sedep, dan inilah yang semakin menambah kelezatan hidangan secara keseluruhan.

Setiap porsi sudah dilengkapi dengan acar dan keripik pangsit, sehingga rasa dan teksturnya semakin lengkap dan memuaskan.

Tidak heran jika Mie Ayam Arya Jaya selalu ramai dikunjungi dan menjadi salah satu favorit warga Surabaya.

Tempat ini memberikan pengalaman kuliner yang memadukan cita rasa autentik, porsi cukup besar, dan harga yang tetap bersahabat.

2. Mie Ayam Wonogiri Sendang Arum

Mie Ayam Wonogiri Sendang Arum menjadi salah satu pilihan mie ayam yang sangat populer di Surabaya karena menawarkan porsi banyak dengan harga yang sangat terjangkau.

Porsi standar dapat dinikmati mulai dari Rp8.000, sementara porsi besar hanya Rp10.000-an saja. Keistimewaannya, harga yang murah ini tetap diimbangi dengan kualitas rasanya yang enak dan memuaskan.

Di sini, terdapat juga pilihan mie karet yang memiliki tekstur lebih kenyal dan harganya dibanderol Rp13.000 saja.

Dilansir dari akun Tiktok @njajantoksby, setiap porsi mie ayam di sini sudah termasuk keripik pangsit, yang semakin menambah sensasi kriuk saat dimakan bersama mie.

Bumbu mie ayamnya sendiri sangat terasa, dominan gurih dan manis, sehingga ketika dinikmati polosan tanpa tambahan saus atau sambal pun rasanya tetap lezat dan memikat.

Untuk yang ingin menambahkan cita rasa pedas, tersedia juga saus dan sambal sesuai selera.

Mie Ayam Wonogiri Sendang Arum cocok bagi siapa saja yang ingin menikmati mie ayam lezat dengan harga ramah di kantong, namun tetap mempertahankan rasa yang autentik dan porsinya yang memuaskan.

Lokasinya berada di Jalan Ketintang Baru III No. 48, Surabaya, dan buka mulai pukul 10.30 hingga 21.00 setiap hari.

3. Mie Ayam dan Bakso Mitra

Melansir dari akun Tiktok @dolanyok.sub, Mie Ayam dan Bakso Mitra merupakan salah satu ikon kuliner legendaris di Surabaya, yang telah melayani para pecinta mie ayam selama lebih dari 32 tahun.

Tempat ini dikenal karena kualitas rasa dan porsinya yang memuaskan. Untuk harga, mie ayam biasa dibanderol Rp11.000, sedangkan bagi yang ingin menambahkan ceker, harganya jadi Rp13.000 saja.

Jika ingin sensasi lebih lengkap, tersedia paket ceker dan bakso dengan harga Rp18.000 saja.

Menariknya, pelanggan dapat memilih dua jenis penyajian, yaitu mie ayam ala Solo dengan bumbu ayam berwarna kecokelatan yang khas, atau mie ayam ala Jakarta dengan ayam yang dicincang.

Untuk mie ayamnya, rasanya enak, seimbang antara manis dan gurih, sehingga membuat lidah ketagihan, apalagi jika dinikmati bersama baksonya yang terasa dagingnya.

Ceker di sini juga empuk, sehingga mudah lepas dari tulangnya saat dimakan. Mie ayam ini berlokasi di Jalan Sidosermo Indah No. 37, Wonocolo, Surabaya, dan buka dari pukul 10.00 hingga 22.00 setiap hari.

4. Mie Ayam Rajawali

Mie Ayam Rajawali ini semakin malam semakin ramai pengunjungnya, dan inilah yang membuatnya populer di kalangan pecinta kuliner Surabaya.

Lokasinya berada di Jalan Kenjeran No. 488D, dan buka dari pukul 10.00 hingga 22.00 setiap hari.

Melansir dari akun Tiktok @kuliner_sby, menu andalannya adalah mie ayam bakso ceker seharga Rp16.000, dengan porsi yang sangat melimpah. Rasa mie ayamnya cenderung manis dan gurih ala Solo.

Bila ditambahkan saus dan sambal sesuai selera, cita rasa mie ayam ini semakin lezat dan memikat.

Selain mie ayam, tersedia juga menu bakso, serta opsi tambahan ceker atau kepala ayam.

Mie ayam di sini selalu ramai karena porsinya yang banyak, rasa bumbunya yang khas, serta kombinasi menunya yang lengkap.

Mie Ayam Rajawali ini menjadi pilihan yang tepat bagi yang mencari kuliner malam dengan rasa autentik, porsi melimpah, dan harga yang tetap terjangkau.

5. Mie Ayam Solo Thor

Dilaporkan dari akun Tiktok @semlidut, Mie Ayam Solo Thor merupakan salah satu mie ayam paling fenomenal di Surabaya, yang terkenal karena porsinya yang super besar dengan harga yang sangat terjangkau, yakni hanya Rp 10.000 saja per porsi.

Setiap porsi mie ayam sudah dilengkapi dengan keripik pangsit dan potongan ayam yang melimpah, sehingga pengunjung pun dapat menikmatinya dengan puas.

Uniknya, mie ayam di sini langsung diracik oleh penjualnya dengan saus dan sambal, dan pelanggan bisa memilih tingkat kepedasan sesuai selera.

Rasa mie ayam ala Wonogirian ini sedikit manis namun lebih dominan gurih, dan akan semakin nikmat bila disantap  hangat.

Popularitas Mie Ayam Solo Thor tak lepas dari perpaduan porsinya yang besar, harganya yang terjangkau, dan cita rasanya yang gurih dan khas.

Tempat ini sangat cocok bagi siapa saja yang mencari mie ayam enak, porsi besar, harga murah dan rasanya yang konsisten enak.

Mie Ayam Solo Thor ini berlokasi di Jalan Patmosusatro No. 22, Darmo, Wonokromo, Surabaya, dan buka dari pukul 10.00 hingga sore sekitar pukul 15.00 - 16.00.

Editor: Setyo Adi Nugroho
