29 Maret 2026, 04.59 WIB

Surabaya Surganya Kuliner, Ini 4 Tempat Olahan Belut yang Ramai Dikunjungi Pembeli

ILUSTRASI: Menu olahan belut. (Pixabay)

JawaPos.com – Surabaya terkenal sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki beragam kuliner khas.

Salah satu hidangan favorit yang selalu dicari para pecinta makanan adalah olahan belut dengan sambal pedas yang menggugah selera.

Perpaduan gurihnya daging belut yang renyah dengan sambal terasi khas membuat hidangan ini tetap digemari banyak orang.

Jika Anda sedang berada di Surabaya dan ingin mencicipi belut sambal terenak dan paling populer, berikut empat tempat kuliner yang wajib dikunjungi untuk merasakan kelezatan sambal belut khas Kota Pahlawan.

1. Spesial Belut Obong Cak Salem

Spesial Belut Obong Cak Salem adalah salah satu tempat makan belut terenak di Surabaya, terutama bagi pecinta sambel dengan sensasi pedas menyengat.

Mengutip Youtube Cak Naryo Kuliner, warung ini terletak di Jl. Kalasan No.21, Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.

Buka setiap hari mulai pukul 12.00 hingga 22.00 WIB, tempat ini menyediakan berbagai pilihan menu mulai dari belut sambelan seharga Rp25.000, belut saos Inggris asam manis Rp26.000, lele biasa isi dua ekor Rp20.000, hingga lele tanpa duri Rp22.000.

Selain rasa sambalnya yang nendang, porsinya pun melimpah, cocok disantap saat lapar berat.

2. Belut Spesial H. Poer

Berlokasi di Jl. Banyu Urip No.139, Sawahan, Surabaya, Belut Spesial H. Poer sudah dikenal lama sebagai spesialis belut goreng dengan berbagai varian tingkat kematangan.

Mulai dari goreng basah, setengah kering, hingga super kriuk bisa Anda pilih sesuai selera. Warung ini buka setiap hari dari siang hingga malam dan menjadi langganan warga lokal.

Sambalnya dibuat dari terasi pilihan dan bisa dipesan dengan tingkat kepedasan mulai dari sedang sampai sangat pedas.

Mengutip Youtube Separuh Aku Lemak, dalam satu hari, terutama akhir pekan, warung ini bisa menghabiskan hingga satu kuintal belut.

Harga belut bervariasi tergantung jenis dan porsinya, namun rata-rata masih di kisaran terjangkau untuk ukuran belut Surabaya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Artikel Terkait
5 Kuliner Kepala Kambing Paling Enak di Kota Surabaya, Apa Saja? - Image
Kuliner

5 Kuliner Kepala Kambing Paling Enak di Kota Surabaya, Apa Saja?

29 Maret 2026, 04.57 WIB

Banyak yang Datang, 5 Kuliner Jeroan Ekstrem ini Paling Enak di Bangkalan Madura - Image
Kuliner

Banyak yang Datang, 5 Kuliner Jeroan Ekstrem ini Paling Enak di Bangkalan Madura

28 Maret 2026, 01.58 WIB

3 Kuliner Sate Karak Paling Enak di Surabaya Ini Masih Bertahan, Jangan sampai Terlewat - Image
Kuliner

3 Kuliner Sate Karak Paling Enak di Surabaya Ini Masih Bertahan, Jangan sampai Terlewat

28 Maret 2026, 01.55 WIB

Terpopuler

1

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

2

Jadwal Shalat Wilayah Malang Senin 30 Maret 2026

3

7 Perilaku Wanita Ini Menunjukkan Ketertarikannya pada Seorang Pria, Apa Saja?

4

Ramalan Zodiak Aquarius Akhir Maret 2026: Kesuksesan di Depan Mata, Karier Bersinar dan Rezeki Melimpah

5

Ramalan Zodiak Sagitarius Akhir Maret 2026: Waspadai Kesalahan dan Pengeluaran Tak Terduga

6

7 Shio Ini Diprediksi Bakal Cepat Kaya di Usia Muda, Apakah Kamu Salah Satunya?

7

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

8

Fenomena 'Kabur Aja Dulu', Kampus Soroti Pentingnya Brain Circulation Talenta Indonesia

9

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

10

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

