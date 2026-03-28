Surabaya Surganya Kuliner, Ini 4 Tempat Olahan Belut yang Ramai Dikunjungi Pembeli

1. Spesial Belut Obong Cak Salem

Spesial Belut Obong Cak Salem adalah salah satu tempat makan belut terenak di Surabaya, terutama bagi pecinta sambel dengan sensasi pedas menyengat.

Mengutip Youtube Cak Naryo Kuliner, warung ini terletak di Jl. Kalasan No.21, Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.

Buka setiap hari mulai pukul 12.00 hingga 22.00 WIB, tempat ini menyediakan berbagai pilihan menu mulai dari belut sambelan seharga Rp25.000, belut saos Inggris asam manis Rp26.000, lele biasa isi dua ekor Rp20.000, hingga lele tanpa duri Rp22.000.

Selain rasa sambalnya yang nendang, porsinya pun melimpah, cocok disantap saat lapar berat.

2. Belut Spesial H. Poer

Berlokasi di Jl. Banyu Urip No.139, Sawahan, Surabaya, Belut Spesial H. Poer sudah dikenal lama sebagai spesialis belut goreng dengan berbagai varian tingkat kematangan.

Mulai dari goreng basah, setengah kering, hingga super kriuk bisa Anda pilih sesuai selera. Warung ini buka setiap hari dari siang hingga malam dan menjadi langganan warga lokal.

Sambalnya dibuat dari terasi pilihan dan bisa dipesan dengan tingkat kepedasan mulai dari sedang sampai sangat pedas.

Mengutip Youtube Separuh Aku Lemak, dalam satu hari, terutama akhir pekan, warung ini bisa menghabiskan hingga satu kuintal belut.