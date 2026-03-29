Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com – Dalam sudut pandang psikologi, rasa hormat dari orang lain tidak semata-mata ditentukan oleh kekuasaan, jabatan, atau penampilan, melainkan terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang sering luput dari perhatian. Ada berbagai sikap kecil yang bila dilakukan secara konsisten mampu membuat seseorang tampak lebih dewasa, berwibawa, serta dipercaya oleh orang di sekitarnya. Menariknya, sikap-sikap tersebut tidaklah sulit untuk diterapkan. Siapa pun dapat melakukannya selama memiliki keinginan untuk terus memperbaiki diri. Dengan memahami dan membiasakannya, kamu akan merasakan perubahan dalam cara orang lain memperlakukanmu—menjadi lebih menghargai, lebih mau mendengarkan, dan menunjukkan rasa hormat tanpa harus diminta. Dilansir dari laman Global English Editing pada Minggu (29/3), berikut delapan sikap sederhana yang, menurut psikologi, dapat membuat seseorang lebih dihormati.

1. Berikan Manfaat pada Orang Lain

Hal ini berarti bahwa kamu mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat, baik berupa pengetahuan, dukungan, bantuan, atau sekadar menjadi pendengar yang baik.

Setiap orang memiliki kemampuan, pengalaman, dan sudut pandang yang dapat dibagikan.

Ketika kamu menggunakan hal tersebut untuk menolong orang lain, mereka akan merasa dihargai dan diperhatikan. Sikap ini menciptakan kesan positif bahwa kehadiranmu membawa dampak yang baik.

Semakin sering kamu memberikan manfaat kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, semakin besar pula rasa hormat yang kamu dapatkan.

2. Dapat Diandalkan

Keandalan merupakan salah satu hal yang paling dicari dalam hubungan sosial, baik di lingkungan kerja maupun pergaulan sehari-hari.

Saat kamu mampu hadir tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai janji, dan memberikan dukungan ketika dibutuhkan, orang lain akan melihatmu sebagai sosok yang bertanggung jawab.

Kebiasaan sederhana seperti konsisten terhadap ucapan dan tindakan secara perlahan membangun citra bahwa kamu dapat dipercaya.