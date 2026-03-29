30 Maret 2026, 04.52 WIB

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

Ilustrasi weton kaya raya. (Freepik)

JawaPos.com – Dalam pandangan Primbon Jawa, perubahan nasib kerap berawal dari keberanian seseorang untuk melangkah keluar dari kebiasaan lama yang selama ini justru membatasi dirinya.

Hal ini juga berlaku bagi lima weton berikut. Mereka dipercaya memiliki potensi besar dalam hal rezeki dan kesuksesan, namun sering terhambat karena terlalu nyaman dengan pola hidup yang monoton dan berulang.

Primbon menjelaskan bahwa ketika pemilik weton-weton ini berani meninggalkan rutinitas yang membuat mereka stagnan—baik dalam cara bekerja, pola pikir, maupun kebiasaan sehari-hari—maka arah hidup mereka bisa berubah secara drastis.

Rezeki pun diyakini akan mengalir lebih deras, peluang baru datang tanpa diduga, dan kemampuan diri berkembang jauh lebih pesat dari sebelumnya.

Dengan tekad kuat, kerja keras, serta keberanian untuk membuka lembaran baru dalam hidup, kelima weton ini diprediksi mampu meraih kekayaan besar dan mencapai kejayaan hingga masa tua.

Dikutip dari kanal YouTube KJ Semar pada Minggu (29/3), berikut lima weton yang hidupnya berpotensi berubah menjadi sangat makmur, asalkan berani keluar dari pola hidup yang itu-itu saja.

1. Rabu Pon

Berdasarkan dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton Rabu Pon ini berada di bawah naungan watak lakuning Rembulan, yaitu sifat yang diibaratkan seperti cahaya bulan yang mampu menerangi hati setiap orang.

Ini berarti bahwa pemilik weton Rabu Pon biasanya memiliki aura yang menenangkan, ramah, santun, serta mampu menciptakan suasana teduh di sekitarnya.

Mereka juga dikenal pandai menyesuaikan diri dalam lingkungan apa pun, sehingga mudah diterima oleh banyak orang.

Selain itu, Rabu Pon juga digambarkan sebagai sosok yang cerdas, berwawasan luas, mudah berteman, serta kuat dalam berpikir dan bekerja keras.

Menurut Primbon Jawa, pemilik weton ini akan mencapai puncak kejayaan bila berani keluar dari zona nyaman mereka.

Kesuksesan bagi Rabu Pon akan semakin dekat apabila mereka menggabungkan kerja keras, semangat pantang menyerah, dan pola pikir yang positif.

2. Sabtu Pon

Secara umum, weton Sabtu Pon dikenal memiliki keistimewaan yang muncul dari sifat dasarnya yang penuh rasa tanggung jawab.

Pemilik weton ini biasanya memiliki kepribadian yang sangat sabar, mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi, dan tidak mudah terbawa emosi.

Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang tahan uji, mampu melewati berbagai kesulitan, dan tetap kuat dalam menghadapi halangan apa pun.

Karakter inilah yang membuat Sabtu Pon memiliki fondasi kuat untuk meraih kesuksesan. Dalam Primbon Jawa, Sabtu Pon diprediksi akan menjadi sosok yang makmur dan kaya raya apabila mereka berani melangkah keluar dari zona nyaman.

Ketabahan dan kesabaran mereka akan menjadi modal utama yang membawa mereka menuju puncak keberhasilan.

3. Kamis Wage

Weton Kamis Wage melahirkan sosok individu yang memiliki potensi untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik.

Dalam kehidupan sehari-hari, pemilik weton Kamis Wage dikenal berhati baik, tetapi memiliki sifat mudah marah dan keras kepala.

Meski demikian, mereka tetap termasuk pribadi yang bertanggung jawab serta sanggup dalam menahan penderitaan.

Tahan menderita dalam konteks ini berarti bahwa mereka sosok yang kuat dan tabah dalam menjalani hidup meskipun berada dalam kondisi yang sederhana atau bahkan berat.

Mereka juga sosok individu yang sangat pemberani dan cenderung pendiam, sehingga sering dianggap kaku oleh orang-orang di sekitarnya.

Namun, di balik itu, Kamis Wage termasuk sosok yang kuat dalam berpikir dan keras dalam berusaha.

Dengan sifat pantang mundur tersebut, mereka diprediksi akan meraih kesuksesan besar setelah berani keluar dari zona nyaman dan menghadapi perubahan dengan tekad yang kuat.

4. Senin Pahing

Senin Pahing adalah weton yang berada di bawah naungan waseso segoro dan lakuning Lintang, yang menggambarkan pribadi dengan keinginan besar serta ketekunan tinggi dalam berusaha.

Pemilik weton Senin Pahing dikenal tidak mudah menyerah, berani meraih impian, dan sanggup menghadapi berbagai kesulitan.

Mereka memahami bahwa keberhasilan dapat dicapai melalui kerja keras yang konsisten dan semangat pantang menyerah, selama diimbangi dengan pikiran yang positif.

Itulah sebabnya Primbon Jawa memprediksi bahwa pemilik weton ini akan mencapai kesuksesan dan kejayaan setelah keluar dari zona nyaman mereka.

Keberanian untuk melangkah maju dan komitmen terhadap perkembangan diri akan menjadi pendorong utama dalam keberhasilan mereka.

5. Rabu Pahing

Orang-orang yang berweton Rabu Pahing ini berada di bawah naungan lakuning Banyu dan sanggar Waringin, yang mencerminkan watak meneduhkan dan menenangkan.

Karena sifatnya yang menenangkan, pemilik weton Rabu Pahing tidak mudah marah dan justru mampu menciptakan suasana yang gembira serta luwes dalam melakukan berbagai hal.

Mereka juga dikenal tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan dan memiliki kemauan yang keras untuk mencapai tujuan.

Menurut Primbon Jawa, pemilik weton ini akan menjadi sosok yang sukses hingga usia tua jika berani keluar dari zona nyaman, mengubah hidup menuju arah yang lebih baik, serta tetap sabar dalam menghadapi berbagai kesulitan.

Mereka perlu selalu mengingat bahwa kesuksesan berasal dari kombinasi kerja keras, keteguhan hati, dan pola pikir yang positif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
