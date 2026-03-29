4 Weton yang Nasibnya Bakal Berubah Mulai Tahun 2026, Rezeki Datang Lebih Banyak Bikin Cepat Kaya

JawaPos.com - Dalam ramalan kitab primbon Jawa, di tahun 2026 ini diprediksi akan ada sejumlah orang yang bisa menjadi kaya raya dan bergelimang harta.

Sepanjang tahun rezeki mereka yang beruntung diyakini akan datang dalam jumlah besar dan seolah tak pernah berhenti hadir.

Hal tersebut secara tidak langsung menumbuhkan kepunyaan mereka hingga sampai terbilang bergelimang harta.

Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan nasibnya akan berubah mulai tahun 2026 saat rezeki datang lebih banyak bikin cepat kaya.

1. Weton Senin Wage

Mereka yang lahir dengan weton Senin Wage diyakini akan mengalami perubahan nasib mulai tahun 2026 ini.

Selain kepribadiannya menjadi lebih dewasa dan sabar, kerezekian mereka juga diyakini ikut berubah.

Segala macam pekerjaan atau usaha yang diperbuat disebutkan akan mengantarkan banyak kekayaan hingga sampai pada jumlah yang berlimpah.

2. Weton Kamis Legi

Weton Kamis Legi mempunyai neptu 13. Weton ini diramalkan akan memperoleh banyak keberkahan di tahun 2026 ini.

Mereka yang lahir dengan dengan weton Kamis Legi diyakini akan memperoleh sumber rezeki baru dari hal yang semula dianggap kegiatan kecil-kecilan.

Malahan dari jalan itu rezeki mereka bisa terus mengalir dan sanggup bertahan hingga hari tua nanti.

3. Weton Sabtu Pahing