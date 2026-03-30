Ryandi Zahdomo
30 Maret 2026, 11.39 WIB

5 Alasan Taurus Jadi Sahabat Paling Setia, Selalu Ada saat Dibutuhkan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik/hstrongart)

JawaPos.com-Zodiak Taurus dikenal sebagai sosok yang bisa diandalkan dalam hubungan pertemanan. Tidak hanya setia, zodiak Taurus juga punya karakter hangat, stabil, dan tulus dalam menjaga hubungan jangka panjang.

Orang yang lahir antara 21 April hingga 21 Mei ini sering dianggap sebagai “teman sejati” yang sulit tergantikan. Mereka bukan tipe yang datang dan pergi, melainkan hadir dan bertahan, bahkan di masa-masa sulit.

Dilansir dari YourTango, Taurus memiliki sejumlah sifat yang membuatnya layak disebut sebagai sahabat paling setia. Berikut alasan lengkapnya:

1. Selalu Ada untukmu, Bahkan di Saat Terberat

Salah satu hal paling menonjol dari Taurus adalah kesetiaannya dalam menemani teman. Mereka bukan tipe yang hanya hadir saat keadaan sedang menyenangkan.

Ketika kamu berada di titik terendah, Taurus justru akan semakin menunjukkan perannya sebagai sahabat. Mereka hadir dengan cara yang tenang, tidak berisik, tapi terasa nyata.

Menariknya, Taurus tidak akan membuatmu merasa bergantung sepenuhnya pada mereka. Mereka tetap memberi ruang agar kamu bisa berdiri dengan kakimu sendiri.

Di sisi lain, kehadiran Taurus memberi rasa aman. Mereka seperti sosok yang selalu siap “memayungi” saat hidup sedang tidak baik-baik saja.

2. Percaya Diri Tanpa Harus Pamer

Taurus punya kepercayaan diri yang alami. Mereka tidak merasa perlu menunjukkan diri secara berlebihan untuk diakui orang lain.

Sikap ini membuat mereka terlihat tenang dan stabil. Taurus cenderung nyaman dengan dirinya sendiri tanpa harus mencari validasi dari luar.

Sebagai sahabat, kepercayaan diri ini memberi pengaruh positif. Kehadiran Taurus bisa membuat orang di sekitarnya ikut merasa lebih tenang dan percaya diri.

Selain itu, mereka juga dikenal tulus. Apa yang mereka tunjukkan biasanya memang sesuai dengan apa yang mereka rasakan.

3. Mau Memaafkan, tapi Tetap Punya Batas

Taurus bukan tipe pendendam, tapi juga bukan orang yang bisa diperlakukan sembarangan. Mereka punya batas yang jelas dalam pertemanan.

