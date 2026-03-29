Dony Lesmana Eko Putra
30 Maret 2026, 05.01 WIB

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

Ilustrasi seseorang yang mengaji. (freepik)

JawaPos.com - Tanda keberhasilan puasa Ramadan bukan cuma soal “kuat menahan lapar dan haus”, tetapi apakah Ramadan meninggalkan bekas dalam hati, ibadah, dan akhlak kita setelah bulan suci berlalu.

Kalau disederhanakan, puasa yang berhasil akan mengubah seseorang jadi lebih dekat kepada Allah dan lebih baik kepada sesama.

Ibadah setelah Ramadhan sejatinya merupakan wujud nyata dari keberhasilan seseorang dalam menempuh proses pembinaan spiritual selama bulan suci. Apabila Ramadhan dianalogikan sebagai tempat pelatihan intensif, maka periode setelahnya adalah panggung kehidupan sesungguhnya untuk menerapkan hasil dari latihan tersebut.

Allah SWT berfirman:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْن

 “Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal).” (QS. Al-Hijr: 99)  

Ayat ini menegaskan bahwa ibadah tidak dibatasi oleh waktu tertentu, melainkan merupakan kewajiban sepanjang hayat. Dengan demikian, semangat ibadah yang telah dibangun selama Ramadhan seharusnya terus berlanjut dan bahkan meningkat.

Rasulullah SAW juga memberikan teladan tentang pentingnya kesinambungan amal:  

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

“Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit.” (HR. Bukhari dan Muslim)  

Hadis ini menjadi landasan bahwa kualitas ibadah tidak hanya diukur dari kuantitas, tetapi juga dari konsistensi.  

Dalam pandangan para ulama, salah satu indikator keberhasilan Ramadhan adalah adanya perubahan positif setelah bulan suci berakhir. Artinya, semangat ibadah, kebiasaan baik, dan kedekatan kepada Allah tidak ikut selesai ketika Ramadhan usai.

Tanda-Tanda Keberhasilan Ramadhan

Keberhasilan ibadah selama Ramadhan bisa dilihat dari beberapa perubahan yang tampak dalam kehidupan seorang Muslim.

1. Ibadah wajib semakin baik

Tanda paling nyata adalah meningkatnya kualitas ibadah wajib, terutama shalat lima waktu. Seseorang yang mendapatkan manfaat besar dari Ramadhan biasanya akan lebih menjaga salat tepat waktu, lebih khusyuk, dan lebih sadar akan pentingnya ibadah harian. 

