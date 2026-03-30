Logo JawaPos
HomeTravelling
Author avatar - Image
Antara
30 Maret 2026, 19.03 WIB

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Jaksel Tembus 421 Ribu Selama Masa Libur Lebaran

Pengunjung melihat hewan gajah saat berwisata di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Senin (23/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan masih menjadi primadona bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan libur Lebaran besama keluarga.

Tercatat ada sebanyak 421.869 wisatawan yang mengunjungi TMR pada masa libur Lebaran tahun ini, sejak 22 hingga 29 Maret 2026.

"Pergerakan pengunjung selama periode Idul Fitri 2026 tercatat mencapai 421.869 orang," kata Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang saat dihubungi di Jakarta, Senin (30/3) sebagaimana dilansir dari Antara.

Dia mengatakan berdasarkan data yang dihimpun, jumlah pengunjung tertinggi terjadi pada 23 Maret atau hari ketiga Lebaran dengan total 80.790 wisatawan. Angka ini menjadi puncak pergerakan selama periode tersebut.

Disusul pada 22 Maret dengan jumlah pengunjung tercatat sebanyak 72.311 orang, kemudian 24 Maret sebanyak 69.890 orang.

"Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan angka melebihi prediksi pengelola, di mana ditargetkan 400.000 pengunjung selama masa libur Lebaran," ujar Bambang.

Sebelumnya, pengelola TMR memprediksi sebanyak 400.000 pengunjung selama masa libur Lebaran 2026 atau pada rentang waktu 22-29 Maret 2026.

Pihak pengelola menyediakan sebanyak 27 titik parkir untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung selama masa libur tersebut.

Selain itu, sebanyak 854 personel gabungan turut dikerahkan untuk menjaga TMR demi kenyamanan dan keamanan pengunjung.

Polri juga memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat libur Lebaran, salah satunya dengan meninjau kawasan wisata TMR pada Sabtu (21/3) atau pada hari H Lebaran. 

Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Ketupat 2026 Brigjen Tjahyono Saputro mengingatkan, momen libur Idul Fitri identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, baik untuk bersilaturahmi maupun berwisata. 

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore