Gyudon Sambal Bawang, Perpaduan Gurih Manis dan Pedas yang Nagih

JawaPos.com - Gyudon biasanya dikenal sebagai hidangan khas Jepang berupa rice bowl dengan irisan daging sapi yang dimasak dengan bumbu gurih manis. Namun, versi Gyudon Sambal Bawang ini menghadirkan sentuhan lokal yang bikin rasanya makin “nendang”.



Perpaduan daging sapi shortplate yang juicy dengan sambal bawang yang pedas menciptakan kombinasi rasa yang unik. Gurih, manis, dan pedas menyatu sempurna dalam satu mangkuk nasi hangat. Menu ini cocok banget buat kamu yang suka comfort food tapi tetap ingin ada sensasi pedas khas Indonesia.



Selain rasanya yang menggoda, resep ini juga tergolong praktis dan cepat dibuat. Cocok untuk menu makan siang atau makan malam tanpa perlu waktu lama di dapur.



Bahan Gyudon Sambal Bawang

250 gram daging shortplate (iris tipis)

1/2 buah bawang bombay (iris)

1,5 sdm sambal bawang

1 sdm saus tiram

1/2 sdt kecap asin

1 sdm kecap manis

1/2 sdt garam

1/4 sdt lada hitam

Nasi putih hangat

Daun bawang (untuk garnish)



Cara Membuat Gyudon Sambal Bawang

1. Panaskan sedikit minyak di wajan.

2. Masukkan daging shortplate, lalu tumis hingga mulai berubah warna.

3. Tambahkan bawang bombay, masak hingga layu dan harum.

4. Masukkan sambal bawang, saus tiram, kecap asin, kecap manis, garam, dan lada hitam.

5. Aduk hingga semua bumbu tercampur rata.

6. Masak hingga daging matang dan bumbu meresap serta sedikit mengental.

7. Siapkan nasi putih hangat di dalam mangkuk.

8. Tuangkan daging beserta sausnya di atas nasi.

9. Tambahkan irisan daun bawang sebagai garnish, lalu sajikan.



Gyudon versi ini punya keunikan tersendiri karena menggabungkan konsep masakan Jepang dengan cita rasa Indonesia. Biasanya gyudon memiliki rasa dominan manis dan gurih, tetapi dengan tambahan sambal bawang, hidangan ini jadi lebih berani dan kaya rasa.



Daging shortplate yang digunakan juga memiliki kandungan lemak yang cukup, sehingga saat dimasak menghasilkan tekstur yang lembut dan juicy. Lemak ini juga membantu membawa rasa bumbu menjadi lebih meresap dan nikmat.



Sambal bawang menjadi elemen kunci yang memberikan karakter kuat pada hidangan ini. Pedasnya tidak hanya sekadar “nampol”, tetapi juga memperkaya keseluruhan rasa.



Gyudon Sambal Bawang sangat cocok untuk kamu yang ingin masak cepat tapi tetap enak. Dengan waktu memasak yang relatif singkat, kamu sudah bisa menikmati hidangan ala rice bowl yang mengenyangkan.



Menu ini juga fleksibel, bisa ditambahkan topping lain seperti telur setengah matang atau sayuran agar lebih lengkap. Bahkan, kamu bisa menyesuaikan tingkat pedas sesuai selera.



Dari sisi penyajian, gyudon ini juga cocok dijadikan ide jualan karena tampilannya menarik dan rasanya familiar di lidah banyak orang.



Resep ini terinspirasi dari konten kreator kuliner. Seperti dikutip dari @rubendavy, “Daging dan sambal emang nggak pernah salah, apalagi dimakan sama nasi putih hangat.”