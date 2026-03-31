M Shofyan Dwi Kurniawan
01 April 2026, 01.42 WIB

Nagelsmann Dinilai Remehkan Deniz Undav Meski Jadi Penentu Kemenangan Jerman

Julian Nagelsmann menuai kritik setelah komentarnya soal Deniz Undav usai kemenangan Jerman atas Ghana. Striker Stuttgart itu dinilai layak mendapat peran lebih besar. (Instagram/@germanfootball_dfb)

JawaPos.com - Deniz Undav kembali menunjukkan kualitasnya saat membantu Jerman menang 2-1 atas Ghana lewat gol di menit ke-88. Namun, alih-alih mendapat pujian besar, striker Stuttgart itu justru seperti diremehkan oleh Julian Nagelsmann.

Undav masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol kemenangan di penghujung laga. Meski begitu, pelatih Jerman tersebut memberi kesan bahwa peran sang striker di skuad menuju Piala Dunia sudah sangat terbatas.

Melansir Bavarian Football, komentar Nagelsmann setelah pertandingan langsung memancing perdebatan. Banyak yang merasa Undav layak mendapat kesempatan lebih besar, terutama karena performanya musim ini dianggap lebih konsisten dibanding beberapa penyerang lain di skuad Jerman.

Undav saat ini memang disebut-sebut sebagai salah satu striker Jerman paling tajam. Namun, Nagelsmann tampaknya masih lebih memercayai nama-nama seperti Nick Woltemade dan Kai Havertz untuk peran utama di lini depan.

“Dia melakukan apa yang sering dia lakukan di Stuttgart,” kata Nagelsmann.

“Dia tidak terlalu terlibat, saya rasa dia sama sekali tidak terlibat sampai saat itu.”

Meski mengakui kontribusi Undav lewat gol kemenangan, Nagelsmann tetap memberi penilaian yang terasa setengah hati.

“Tapi kemudian dia mencetak gol, itulah gunanya dia ada di sana,” tambahnya.

“Itulah hal yang krusial, bahwa dia bisa memanfaatkan peluang ketika lawan sedikit kelelahan. Dia melakukan apa yang harus dilakukan seorang pencetak gol. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya: Saya pikir jika dia sudah bermain selama 70 menit, maka akan sulit.”

Pernyataan tersebut terasa makin tajam karena Woltemade, yang dimainkan sejak awal dan berada di lapangan selama sekitar 70 menit, juga gagal mencetak gol.

Nagelsmann bahkan menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mengubah susunan peran yang sudah ditetapkan di dalam tim menjelang Piala Dunia.

“Kami memiliki peran yang telah ditentukan,” jelas sang pelatih.

Artikel Terkait
Jelang Laga Uji Coba Jerman vs Swiss: Julian Nagelsmann Masukkan 6 Pemain VfB Stuttgart - Image
Sepak Bola Dunia

Jelang Laga Uji Coba Jerman vs Swiss: Julian Nagelsmann Masukkan 6 Pemain VfB Stuttgart

28 Maret 2026, 00.07 WIB

Luksemburg vs Jerman: Julian Nagelsmann Sudah Benahi Lini Depan dan Belakang - Image
Sepak Bola Dunia

Luksemburg vs Jerman: Julian Nagelsmann Sudah Benahi Lini Depan dan Belakang

14 November 2025, 16.27 WIB

Julian Nagelsmann Komentari Performa Florian Wirtz di Liverpool - Image
Sepak Bola Dunia

Julian Nagelsmann Komentari Performa Florian Wirtz di Liverpool

11 November 2025, 13.29 WIB

Terpopuler

1

4 Zodiak yang Tidak Pernah Bisa Santai Saat Liburan. Selalu Ada yang Mengganjal di Pikiran

2

Bikin Gemas! Jaemin NCT Kirim Truk Makanan untuk Namgoong Min, Bukti Kedekatan Mereka

3

Bak Ketiban Durian Runtuh, 3 Zodiak Ini Bakal jadi Kaya Raya pada April 2026

4

4 Zodiak yang Perlu Waktu Lama untuk Menikah,Membangun Keluarga Bukanlah Prioritas Utama di Kehidupan Mereka Sekarang

5

Ramalan Keuangan dan Karier Zodiak Besok Kamis 2 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

6

Marc Cucurella Meledak! Tuduh Wasit Paul Tierney Tak Hormati Chelsea dalam Insiden Huddle Kontroversial

7

Chelsea Kunci Cole Palmer! Harga Selangit Bikin Manchester United Gigit Jari

8

5 Kebiasaan Dalam Hubungan Percintaan yang Sering Dianggap Wajar namun Sebenarnya Sangat Toxic

9

Sinyal Perpisahan Pep Guardiola Menguat! Manchester City Siapkan Era Baru Bersama Enzo Maresca

10

Dari Arne Slot ke Xabi Alonso? Liverpool Susun Revolusi Skuad, Bidik Maxence Lacroix dan Formasi 3 Bek

