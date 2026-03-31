Nagelsmann Dinilai Remehkan Deniz Undav Meski Jadi Penentu Kemenangan Jerman

JawaPos.com - Deniz Undav kembali menunjukkan kualitasnya saat membantu Jerman menang 2-1 atas Ghana lewat gol di menit ke-88. Namun, alih-alih mendapat pujian besar, striker Stuttgart itu justru seperti diremehkan oleh Julian Nagelsmann.

Undav masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol kemenangan di penghujung laga. Meski begitu, pelatih Jerman tersebut memberi kesan bahwa peran sang striker di skuad menuju Piala Dunia sudah sangat terbatas.

Melansir Bavarian Football, komentar Nagelsmann setelah pertandingan langsung memancing perdebatan. Banyak yang merasa Undav layak mendapat kesempatan lebih besar, terutama karena performanya musim ini dianggap lebih konsisten dibanding beberapa penyerang lain di skuad Jerman.

Undav saat ini memang disebut-sebut sebagai salah satu striker Jerman paling tajam. Namun, Nagelsmann tampaknya masih lebih memercayai nama-nama seperti Nick Woltemade dan Kai Havertz untuk peran utama di lini depan.

“Dia melakukan apa yang sering dia lakukan di Stuttgart,” kata Nagelsmann.

“Dia tidak terlalu terlibat, saya rasa dia sama sekali tidak terlibat sampai saat itu.”

Meski mengakui kontribusi Undav lewat gol kemenangan, Nagelsmann tetap memberi penilaian yang terasa setengah hati.

“Tapi kemudian dia mencetak gol, itulah gunanya dia ada di sana,” tambahnya.

“Itulah hal yang krusial, bahwa dia bisa memanfaatkan peluang ketika lawan sedikit kelelahan. Dia melakukan apa yang harus dilakukan seorang pencetak gol. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya: Saya pikir jika dia sudah bermain selama 70 menit, maka akan sulit.”

Pernyataan tersebut terasa makin tajam karena Woltemade, yang dimainkan sejak awal dan berada di lapangan selama sekitar 70 menit, juga gagal mencetak gol.

Nagelsmann bahkan menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mengubah susunan peran yang sudah ditetapkan di dalam tim menjelang Piala Dunia.