Deniz Undav jadi Pahlawan Jerman Kalahkan Ghana, tapi Kecewa dengan Sikap Pendukung ke Leroy Sane

JawaPos.com - Deniz Undav menjadi pahlawan timnas Jerman setelah mengalahkan Ghana di laga persahabatan. Pertandingan yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di MHP Arena, Selasa (31/3).

Timnas Jerman sempat unggul melalui gol penalti yang dicetak oleh Kai Havertz pada menit ke-45+3. Memasuki babak kedua, Ghana berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-70 lewat gol dari Abdul Fatawu Issahaku.

Masuk dari bangku cadangan, Deniz Undav berhasil mencetak gol pada menit ke-88. Dia berhasil melepaskan tendangan setelah menerima umpan sundulan dari Leroy Sane.

Sebagai pencetak gol, Undav senang namanya selalu diteriakan penggemar yang akhirnya membuatnya masuk pada awal babak kedua. Tapi dia juga tidak senang dengan sikap pendukung yang mencemooh masuknya Leroy Sane pada menit ke-78.

"Seperti yang saya katakan, saya pikir itu luar biasa bagaimana para penggemar menyemangati saya. Terima kasih lagi untuk itu. Tapi saya berharap, dan saya meminta setiap penggemar, bahwa ketika Leroy atau pemain lain masuk lapangan lain kali, tidak akan ada cemoohan. Tidak peduli apa yang dilakukan pemain atau seperti apa dia – Anda harus mendukung tim," kata Deniz Undav yang dikutip dari Sport Bild, Selasa (31/3).

Bagi penyerang VfB Sttuggart tersebut seluruh pendukung harus bersatu bersama timnas Jerman. Undav berharap agar suporter tetap mendukung Leroy Sane atau pemain lainnya di laga-laga berikutnya.

"Penting bagi kita untuk menjadi tim yang bersatu, bersama dengan para penggemar. Dan saya harap ini tidak akan terjadi di pertandingan atau turnamen berikutnya. Itulah mengapa saya merasa kecewa, karena pada akhirnya kita adalah sebuah tim. Tetapi Leroy sama pentingnya bagi kita seperti semua orang di staf. Saya harap mereka akan mendukungnya di lain waktu," pungkas penyerang 29 tahun tersebut.