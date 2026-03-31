Antonius Oskarianto Adur
31 Maret 2026, 18.38 WIB

Deniz Undav jadi Pahlawan Jerman Kalahkan Ghana, tapi Kecewa dengan Sikap Pendukung ke Leroy Sane

Deniz Undav saat laga Jerman melawan Ghana. (Dok. Deniz Undav)

JawaPos.com - Deniz Undav menjadi pahlawan timnas Jerman setelah mengalahkan Ghana di laga persahabatan. Pertandingan yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di MHP Arena, Selasa (31/3).

Timnas Jerman sempat unggul melalui gol penalti yang dicetak oleh Kai Havertz pada menit ke-45+3. Memasuki babak kedua, Ghana berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-70 lewat gol dari Abdul Fatawu Issahaku.

Masuk dari bangku cadangan, Deniz Undav berhasil mencetak gol pada menit ke-88. Dia berhasil melepaskan tendangan setelah menerima umpan sundulan dari Leroy Sane.

Sebagai pencetak gol, Undav senang namanya selalu diteriakan penggemar yang akhirnya membuatnya masuk pada awal babak kedua. Tapi dia juga tidak senang dengan sikap pendukung yang mencemooh masuknya Leroy Sane pada menit ke-78.

"Seperti yang saya katakan, saya pikir itu luar biasa bagaimana para penggemar menyemangati saya. Terima kasih lagi untuk itu. Tapi saya berharap, dan saya meminta setiap penggemar, bahwa ketika Leroy atau pemain lain masuk lapangan lain kali, tidak akan ada cemoohan. Tidak peduli apa yang dilakukan pemain atau seperti apa dia – Anda harus mendukung tim," kata Deniz Undav yang dikutip dari Sport Bild, Selasa (31/3).

Bagi penyerang VfB Sttuggart tersebut seluruh pendukung harus bersatu bersama timnas Jerman. Undav berharap agar suporter tetap mendukung Leroy Sane atau pemain lainnya di laga-laga berikutnya.

"Penting bagi kita untuk menjadi tim yang bersatu, bersama dengan para penggemar. Dan saya harap ini tidak akan terjadi di pertandingan atau turnamen berikutnya. Itulah mengapa saya merasa kecewa, karena pada akhirnya kita adalah sebuah tim. Tetapi Leroy sama pentingnya bagi kita seperti semua orang di staf. Saya harap mereka akan mendukungnya di lain waktu," pungkas penyerang 29 tahun tersebut.

Undav berhasil mencetak gol keempatnya bersama timnas Jerman dari tujuh laga yang dimainkannya. Dia juga tajam di Liga Jerman dengan mencetak 17 gol dan berada di bawah Harry Kane yang memiliki koleksi 31 gol.

Editor: Banu Adikara
Artikel Terkait
Rotasi Terakhir Die Mannschaft Menuju Piala Dunia 2026, Jerman Hadapi Ghana di Stuttgart - Image
Sepak Bola Dunia

Rotasi Terakhir Die Mannschaft Menuju Piala Dunia 2026, Jerman Hadapi Ghana di Stuttgart

30 Maret 2026, 23.47 WIB

Penjelasan Polisi Ghana soal Penangkapan Ebo Noah, Nabi Palsu yang Ramal Banjir Besar 25 Desember - Image
Internasional

Penjelasan Polisi Ghana soal Penangkapan Ebo Noah, Nabi Palsu yang Ramal Banjir Besar 25 Desember

01 Januari 2026, 19.43 WIB

Bek Manchester United Tolak Timnas Ghana, Ayden Heaven Tunggu Kesempatan Main untuk Inggris - Image
Sepak Bola Dunia

Bek Manchester United Tolak Timnas Ghana, Ayden Heaven Tunggu Kesempatan Main untuk Inggris

31 Desember 2025, 22.11 WIB

Terpopuler

1

Tak Dapat Perlakuan Khusus, Richard Lee Tinggal Satu Sel Bersama Belasan Tahanan Lain

2

Kewalahan Hadapi Serangan Iran, AS Minta Polandia Kirim Sistem Pertahanan Udara Patriot ke Timur Tengah

3

8 Negara dengan Populasi Terbesar yang Belum Pernah Lolos ke Piala Dunia, Ada Indonesia

4

Houthi Ancam Bikin Harga Minyak Meroket ke USD 200 per Barel dengan Tutup Selat Bab al-Mandeb

5

Dua Bintang Barcelona Segera Pulih dari Cedera Jelang Melawan Atletico Madrid

6

Persebaya Surabaya Tak Mau Jadi Lumbung Gol! Bernardo Tavares Benahi Lini Belakang Lawan Persita Tangerang

7

MBG Kembali Berjalan, SPPG Harapan Mulia Kemayoran Tingkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Berlapis

8

Rezeki Selancar Aliran Sungai! 5 Zodiak yang Bakal Beruntung Menerima Uang Kaget Akhir Maret 2026

9

Dua Personel TNI Gugur di Lebanon, UNIFIL Kecam Keras Israel

10

Enzo Fernandez dan Marc Cucurella Kompak Buka Peluang Gabung Raksasa La Liga

