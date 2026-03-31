M Shofyan Dwi Kurniawan
01 April 2026, 01.58 WIB

Jerman vs Ghana: Penalti Havertz Buka Jalan, Undav Jadi Pahlawan di Menit Akhir

Jerman menang 2-1 atas Ghana dalam laga persahabatan di Stuttgart. Kai Havertz mencetak gol lewat penalti sebelum Deniz Undav memastikan kemenangan di menit ke-88. (Instagram/@germanfootball_dfb)

JawaPos.com - Jerman harus bekerja keras untuk mengamankan kemenangan 2-1 atas Ghana dalam laga persahabatan di Stuttgart, Senin malam. Meski mendominasi permainan, tim asuhan Julian Nagelsmann baru bisa memastikan kemenangan lewat gol telat Deniz Undav di menit ke-88.

Melansir The 42, sejak awal pertandingan, Jerman tampil dominan dalam penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Ghana. Namun, penyelesaian akhir yang kurang tajam membuat tuan rumah kesulitan membongkar lini belakang lawan.

Florian Wirtz nyaris membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan enam menit. Tendangan bebas melengkungnya sudah membuat kiper Ghana terpaku, tetapi bola hanya mengenai bagian luar tiang gawang.

Jerman sempat merasa sudah unggul setelah setengah jam laga berjalan ketika Nick Woltemade memberikan umpan matang kepada Wirtz. Namun, gol tersebut dianulir karena Woltemade lebih dulu berada dalam posisi offside.

Kebuntuan akhirnya pecah tepat sebelum turun minum. VAR menilai Jonas Adjetey melakukan handball saat mencoba menghalau tembakan Angelo Stiller. Kai Havertz yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna dan membawa Jerman unggul 1-0.

Memasuki babak kedua, Jerman tetap tampil menekan. Pemain muda Bayern Munich, Lennart Karl, hampir langsung memberi dampak setelah masuk dari bangku cadangan. Umpan lambung cerdiknya berhasil disambut sundulan Woltemade, tetapi bola hanya membentur mistar gawang.

Saat Jerman terlihat nyaman mengendalikan pertandingan, Ghana justru mampu mencuri gol lewat serangan balik cepat pada menit ke-70. Derrick Koehn melepaskan umpan terobosan yang berhasil dimanfaatkan Abdul Fatawu untuk menaklukkan penjaga gawang Jerman dan membuat skor menjadi 1-1.

Gol itu membuat pertandingan yang sebelumnya berjalan datar tiba-tiba hidup. Ghana mulai lebih percaya diri, sementara Jerman terlihat gugup karena bayang-bayang hasil imbang mulai muncul.

Beruntung bagi tuan rumah, Deniz Undav hadir sebagai penyelamat. Striker Stuttgart yang masuk dari bangku cadangan itu akhirnya mencetak gol kemenangan dua menit sebelum waktu normal berakhir.

Menerima umpan dari Leroy Sane di dalam kotak penalti, Undav melepaskan sontekan akurat ke sudut atas gawang yang tak mampu dihentikan kiper Ghana.

Gol tersebut memastikan Jerman menang 2-1, meski performa mereka masih jauh dari kata meyakinkan. Setelah kebobolan tiga gol saat menang 4-3 atas Swiss beberapa hari lalu, lini belakang Jerman kembali menunjukkan kelemahan yang bisa menjadi perhatian serius bagi Nagelsmann.

Di sisi lain, hasil ini memperpanjang tren buruk Ghana yang kini menelan empat kekalahan beruntun. Setelah dihajar Austria 5-1 pada laga sebelumnya, Ghana kembali pulang dengan tangan hampa meski sempat memberi perlawanan di babak kedua.

Editor: Edi Yulianto
