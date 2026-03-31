7 Cara Berbicara pada Anak agar Tumbuh Menjadi Pribadi yang Percaya Diri

JawaPos.com - Cara berbicara orang tua kepada anak memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kepercayaan diri mereka sejak usia dini.

Tanpa disadari, setiap kata, nada suara, dan respons yang diberikan dapat memengaruhi bagaimana anak memandang dirinya sendiri.

Cara berbicara yang tepat bukan hanya membuat anak merasa didengar, tetapi juga membantu mereka merasa dihargai, aman, dan berani mengekspresikan diri.

Dalam kehidupan sehari-hari, cara berbicara sering kali dianggap hal sepele, padahal justru di situlah letak kunci pembentukan mental anak.

Ketika anak terbiasa mendengar kalimat yang mendukung dan penuh empati, mereka akan tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya mampu menghadapi tantangan.

Sebaliknya, cara berbicara yang kurang tepat dapat membuat anak ragu, takut salah, bahkan kehilangan kepercayaan diri secara perlahan.

Oleh karena itu, penting bagi setiap orang tua untuk memahami dan membiasakan cara berbicara yang positif, jelas, dan membangun.

Dengan memilih kata-kata yang tepat, orang tua tidak hanya membantu anak belajar, tetapi juga menanamkan rasa percaya diri yang akan mereka bawa hingga dewasa.