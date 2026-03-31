Galih Wicaksono
31 Maret 2026, 21.11 WIB

Bupati Gresik Putuskan Tiap Rabu ASN Bekerja WFH dari Rumah

Ilustrasi ASN halalbihalal di rumah dinas Bupati Gresik. (Istimewa)

JawaPos.com–Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Gresik melaksanakan work from home (WFH) mulai Rabu (1/4). Hal itu setelah diputuskan Bupati Fandi Akhmad Yani untuk penghematan konsumsi energi kemarin (30/1).

Bupati putuskan tiap Rabu ASN bekerja dari rumah. Jumat, para pegawai bisa ngontel atau menggunakan transportasi umum.

 Namun bekerja dari rumah itu tidak untuk semua ASN. Pegawai di sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) tetap diwajibkan masuk seperti biasa. Sebab mereka yang bersinggungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Sembilan OPD itu di antaranya, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan berikut rumah sakit dan puskesmas, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, BPBD, Kesbangpol, dan Mall Pelayanan Publik (MPP).

“Di sembilan OPD itu tidak mungkin WFH, kalau pun bisa paling satu dua pegawai. Nanti khusus sembilan OPD misal ada pegawai yang mau WFH harus izin kami,” ucap Kepala BKPSDM Gresik Agung Endro Utomo.

 Bagi OPD yang WFH, lanjut dia, pegawai bisa bekerja dari rumah secara penuh. Namun kepala opd memiliki kewajiban melakukan absensi mandiri.

”Jadi ada peran kepala dinas untuk mendukung program efisiensi energi ini. Siang atau setiap waktu, kepala dinas perlu absen mandiri untuk memantau pegawainya agar tetap di rumah,” jelas Agung Endro Utomo.

Agung menyebut program WFH ini untuk efisiensi energi. Sehingga diimbau para ASN betul-betul mengurangi penggunaan kendaraan baik saat jam kerja maupun lepas kerja.

”Pekan depan kita evaluasi seberapa rupiah yang bisa diefisiensi,” imbuh Agung Endro Utomo.

