Ilham Safutra
31 Maret 2026, 22.34 WIB

Kemitraan Strategis, Indonesia-Jepang Koreksi Arah Diplomasi

Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih dalam kunjungan resmi perdananya ke Jepang pada Minggu (29/3). (Istimewa) - Image

Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih dalam kunjungan resmi perdananya ke Jepang pada Minggu (29/3). (Istimewa)

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia dinilai melakukan koreksi arah diplomasi ekonomi yang selama ini sudah bermitras strategis dengan Pemerintahan Jepang. 

Penilaian itu diungkap oleh pengamat Hubungan Internasional Zenzia Sianica Ihza. Dia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir hubungan Indonesia–Jepang sempat terkesan meredup seiring meningkatnya intensitas kerja sama Indonesia dengan Tiongkok, terutama di sektor infrastruktur dan investasi skala besar. “Selama ini Jepang seolah ditinggalkan," ujar Zenzia Sianica Ihza dalam analisisnya, di Jakarta, Selasa (31/3).

Padahal, sambungnya, karakter hubungan IndonesiaJepang itu bersifat komplementer, bukan substitusi. Kerja sama dengan Jepang cenderung saling melengkapi (complementary), terutama dalam aspek teknologi, kualitas industri, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). “Jepang membawa teknologi, governance, dan standar tinggi. Indonesia menyediakan pasar, sumber daya, dan SDM. Ini hubungan yang sehat dan jangka panjang,” kata Zen.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melakukan kunjungan resmi perdana ke Tokyo, Jepang, pada Minggu (29/3). Kunjungan itu didampingi oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Rombongan tiba di Bandara Haneda pada Minggu (29/3) sekitar pukul 19.10 waktu setempat.

Adapun kunjungan itu diarahkan untuk memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin selama 68 tahun. "Kunjungan Presiden ini akan fokus membahas hal-hal strategis antara kedua negara, termasuk kerja sama di bidang teknologi dan digital," kata Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang ikut dalam rombongan tersebut.

Selama berada di Tokyo, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan kunjungan kehormatan kepada Naruhito serta menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.

Selain agenda kenegaraan, Presiden juga akan bertemu dengan sejumlah pelaku usaha besar dan menyaksikan penandatanganan beberapa kesepakatan investasi dari perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia.

ODA Berubah dari Infrastruktur ke SDM AI

Kunjungan Prabowo juga dinilai penting karena bertepatan dengan perubahan besar dalam skema Official Development Assistance (ODA) Jepang. Jika sebelumnya fokus pada pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan, kini Jepang mengarahkan ODA ke pengembangan SDM dan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI).

Dalam pertemuan tingkat tinggi di Tokyo, disepakati bahwa Jepang akan mendukung pengembangan SDM AI di Indonesia sebagai bagian dari strategi jangka panjang kedua negara. “Ini bukan bantuan biasa. Ini investasi masa depan. Jepang ingin membangun ekosistem ekonomi bersama Indonesia,” kata Zenzia.

Pendekatan baru ini dikenal sebagai “co-creation”, yakni kemitraan setara antara dua negara. Jepang menyediakan teknologi dan pembiayaan, sementara Indonesia menawarkan talenta muda, pasar besar, dan data.

Editor: Ilham Safutra
Artikel Terkait
Indonesia - Australia Perkuat Kemitraan Strategis Sektor Pertanian - Image
Nasional

Indonesia - Australia Perkuat Kemitraan Strategis Sektor Pertanian

10 Februari 2026, 00.29 WIB

Dari Korban Disrupsi iPhone ke Pusat Infrastruktur AI Dunia, Nokia Amankan Kemitraan Strategis dengan Nvidia - Image
Teknologi

Dari Korban Disrupsi iPhone ke Pusat Infrastruktur AI Dunia, Nokia Amankan Kemitraan Strategis dengan Nvidia

05 Januari 2026, 23.48 WIB

Hasil Diplomasi Anwar Ibrahim, Iran Izinkan Kapal Malaysia Lewati Selat Hormuz - Image
Internasional

Hasil Diplomasi Anwar Ibrahim, Iran Izinkan Kapal Malaysia Lewati Selat Hormuz

27 Maret 2026, 03.56 WIB

Terpopuler

1

TAUD Beberkan Temuan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Operasi Sistematis Libatkan 16 Pelaku Lapangan

2

Operasional Lebaran 2026: KAI Angkut 4,9 Juta Orang, Naik 25,7 Persen Dibanding 2025

3

Audi S3 Generasi Baru Resmi Dijual di Indonesia, Apa Bedanya?

4

Istana Pastikan Harga BBM Tidak Naik di Bulan April 2026, Masyarakat Diminta Tenang

5

Nyaris 1 Juta Orang! Commuter Line Surabaya Jadi Primadona Pemudik di Lebaran 2026

6

DPR Minta Pemerintah Terbitkan Inpres Percepatan Modernisasi Transportasi Publik

7

Skotlandia Resmi Pilih Charlotte untuk Base Camp Piala Dunia 2026, Ini Alasannya

8

Sinopsis Seri Drama Korea Pegasus Market (2019): Di Sini Karyawan Adalah Raja, Bukan Pelanggannya

9

Kosovo Tinggal Selangkah ke Piala Dunia, Siap Ukir Sejarah Saat Hadapi Turki

10

Mengenal Santo Thomas Aquino (1224-1274): Hanya Ingin Hidup Mengabdi kepada Dunia Pendidikan Katolik

