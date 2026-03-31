Panas! Bupati Lebak Tegur Wakilnya di Acara Halalbihalal, Singgung Status Mantan Napi Berujung Cekcok

JawaPos.com–Suasana halalbihalal di Pendopo Bupati Lebak pada Senin (30/3) yang seharusnya penuh kehangatan mendadak tegang. Bupati Lebak Moch. Hasbi Jayabaya terlibat adu mulut dengan Wakil Bupati Amir Hamzah di hadapan para tamu undangan.

Ketegangan ini bermula saat Hasbi menyoroti manuver kebijakan wakilnya yang dianggap menabrak aturan birokrasi. Hasbi secara terbuka mengingatkan bahwa tugas seorang wakil bupati sudah sangat jelas diatur dalam regulasi negara. Dia menyoroti aksi Amir Hamzah yang kerap memanggil kepala dinas ke kediaman pribadi.

”Wakil Bupati itu dalam Undang-Undang ASN Pasal 66 sudah jelas tugasnya. Tidak boleh memanggil kepala dinas ke rumahnya,” ujar Hasbi di Pendopo Bupati Lebak, Senin (30/3).

Menurut Hasbi, kewenangan wakil bupati bersifat terbatas dan hanya berlaku dalam kondisi tertentu. ”Di Pasal 66 dijelaskan, kewenangan itu ada jika didelegasikan atau bupati berhalangan. Kita ini negara hukum,” tegas dia.

Sindiran Tajam dalam Bahasa Sunda Situasi mencapai titik didih saat Hasbi melontarkan pernyataan dalam bahasa Sunda yang menyinggung masa lalu Amir Hamzah. Hasbi menyebut Amir seharusnya bersyukur bisa menjabat meski pernah tersandung kasus hukum.

”Uyuhan bae mantan narapidana geus jadi wakil bupati, bersyukur,” tambah Hasbi.

Mendengar ucapan tersebut, Amir Hamzah langsung berdiri dari kursi, memicu suasana yang makin mencekam. Sejumlah pejabat yang hadir harus turun tangan meredam situasi agar keributan tidak semakin meluas.

Klarifikasi Hasbi: Hanya Soal Intonasi Setelah acara selesai, Hasbi segera mengklarifikasi bahwa ucapannya tidak bermaksud menyerang secara personal. Dia berdalih hal itu hanyalah gaya bicaranya yang bernada tinggi.