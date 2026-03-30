Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
31 Maret 2026, 06.53 WIB

Lebaran 2026 Pecahkan Rekor Mudik, Kecelakaan Malah Turun Signifikan!

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat konferensi pers soal program mudik gratis di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026). (Nurul F/JawaPos.com) - Image

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat konferensi pers soal program mudik gratis di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026). (Nurul F/JawaPos.com)

JawaPos.com – Arus mudik dan balik Lebaran 2026 (1447 H) resmi berakhir. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan, sebanyak 147,55 juta orang melakukan perjalanan selama periode 13-29 Maret 2026.

Angka ini melonjak 2,53% dibandingkan hasil survei awal yang memprediksi 143,92 juta orang. Penutupan Posko Angkutan Lebaran Terpadu di Kantor Pusat Kemenhub, Senin (30/3), menjadi penanda suksesnya kolaborasi lintas sektor tahun ini.

"Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dan arus balik dengan aman, selamat, dan lancar," ujar Menhub Dudy.

Tak hanya pergerakan kendaraan pribadi, minat masyarakat menggunakan transportasi umum juga meningkat tajam sebesar 10,87%. Tercatat, total penumpang angkutan umum mencapai 23,54 juta orang.

Berikut adalah rincian kenaikan di berbagai moda transportasi:

  • Kereta Api: 7,31 juta penumpang (Naik 10,13%)
  • Penyeberangan: 5,52 juta penumpang (Naik 15,36% — kenaikan tertinggi!)
  • Angkutan Udara: 4,77 juta penumpang (Naik 6,97%)
  • Angkutan Jalan (Bus): 3,89 juta penumpang (Naik 11,64%)
  • Angkutan Laut: 2,02 juta penumpang (Naik 9,86%)

Angka Kecelakaan dan Fatalitas Menurun

Di balik padatnya arus lalu lintas, berita paling menggembirakan datang dari sisi keselamatan. Data Polri menunjukkan penurunan jumlah kecelakaan sebesar 6,31%, dari 3.754 kejadian pada tahun lalu menjadi 3.517 kejadian tahun ini.

Yang lebih krusial, angka fatalitas atau korban meninggal dunia turun drastis hingga 31,19% (300 jiwa dibanding 436 jiwa pada 2025).

Menhub menekankan bahwa prestasi ini tidak boleh membuat pihak berwenang lengah.

"Capaian ini patut kita syukuri, namun juga harus kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Saya ingin menekankan kembali bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi," tegasnya.

Evaluasi dan Apresiasi untuk Masyarakat

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore