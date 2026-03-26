Rodri Buka Pintu ke Real Madrid? Isyarat Halus dari Sang Gelandang Manchester City!

JawaPos.com - Rumor transfer besar memang tidak pernah benar-benar mati, apalagi kalau yang dibicarakan adalah pemain sepenting Rodri.

Gelandang Manchester City itu kini kembali jadi bahan spekulasi setelah memberi isyarat yang cukup jelas: ia ingin kembali ke Spanyol suatu hari nanti. Dan seperti yang bisa ditebak, nama Real Madrid langsung ikut terseret dalam cerita ini.

Real Madrid memang sudah lama dikabarkan mengagumi pemain yang baru saja meraih Ballon d'Or tersebut. Apalagi kontrak Rodri sekarang hanya menyisakan satu tahun lagi, situasi yang selalu membuat klub-klub besar mulai menghitung peluang mereka.

Melansir Daily Mail, dalam wawancara panjang berdurasi 48 menit bersama stasiun radio Onda Cero saat sedang menjalani tugas internasional, Rodri tidak berusaha menutup-nutupi keinginannya untuk kembali ke LaLiga.

"Tentu saja saya ingin kembali (ke Spanyol)," katanya. "Bagi saya, LaLiga adalah tempat saya memulai karier. Saya masih mengikutinya, memang tidak sebanyak dulu, tetapi saya masih mengikutinya."

Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi bagi penggemar sepak bola itu seperti sinyal kecil yang cukup menarik untuk ditafsirkan lebih jauh.

Rodri juga mengakui bahwa Premier League memang liga yang luar biasa, tetapi juga sangat menguras tenaga dan mental pemain.

"Dan saya harus mengakui bahwa Premier League adalah kelemahan saya. Saya pikir ini liga yang mendebarkan tetapi pada saat yang sama sangat menuntut, artinya liga ini mendorong Anda hingga batas kemampuan. Saya sudah berada di sana selama tujuh tahun sekarang, dan saya menyadari berlalunya waktu, tetapi untuk saat ini saya sangat bahagia di sana."

Jadi, meskipun masih merasa nyaman di Manchester City, ada kesan bahwa ia mulai memikirkan langkah berikutnya dalam kariernya.

Menariknya lagi, Rodri juga tidak menganggap masa lalunya sebagai pemain Atletico Madrid sebagai penghalang jika suatu saat benar-benar pindah ke Santiago Bernabeu. Ia bahkan menegaskan bahwa perpindahan semacam itu bukan sesuatu yang mustahil.

"Tidak, maksud saya, sudah banyak pemain yang menempuh jalan itu, kan? Dan terutama bukan secara langsung, tetapi secara bertahap."

Isu ini semakin panas karena Real Madrid memang sedang mencari sosok gelandang bertahan yang benar-benar bisa mengontrol permainan. Rodri sendiri dikenal sebagai pemain yang tenang, cerdas, dan hampir selalu jadi kunci permainan Manchester City dalam beberapa musim terakhir.