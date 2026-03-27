Bramasta JP
27 Maret 2026, 23.02 WIB

Manchester City Kebut Negosiasi Kontrak Baru Rodri di Tengah Isu Ketertarikan Real Madrid

Rodri. (Dok Manchester City)

JawaPos.com – Manchester City diperkirakan akan berupaya melakukan pembicaraan lebih serius dengan Rodri musim panas ini. Mereka akan melanjutkan negosiasi kontrak barunya yang sudah lama tak terdengar.

Rodri masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya saat ini. Seperti yang terjadi sekarang, gelandang lini tengah The Citizens ini bisa saja meninggalkan Etihad sebagai pemain bebas transfer tahun 2027.

"(Mungkin jika) Anda (sebagai pemain sepak bola) tidak dapat mengesampingkan klub-klub terbaik di dunia (seperti Real Madrid)" jawab Rodri saat ditanya tentang potensi minat Real Madrid. Jawaban itu membuka pintu kemungkinan hengkang dari Stadion Etihad.

City ingin mempertahankan pemain internasional Spanyol itu. Rodri adalah bagian penting dari tim Pep Guardiola yang jadi raksasa Liga Inggris beberapa tahun terakhir.

Rencana pembahasan kontrak baru sempat tertunda setelah Rodri alami cedera lutut serius (ACL) sejak September 2024. Itu terjadi agar sang gelandang bisa fokus pada pemulihan dan rehabilitasinya.

Pemain berusia 29 tahun itu mulai bermain lebih teratur pada paruh kedua musim ini. Dia menjadi starter dalam sembilan dari 11 pertandingan terakhir The Citizens, termasuk kemenangan Piala Carabao atas Arsenal di Wembley pekan lalu.

Rodrigo Hernandez Cascante kini mendekati kondisi fisik primanya seperti dahulu. City ingin duduk bersama agen Rodri untuk melihat apakah ia mau memperpanjang masa tinggal di Manchester.

Laporan terbaru ESPN mengungkapkan City sudah lama tahu bahwa Rodri menunjukkan minat kembali ke Spanyol. Tujuannya adalah mengakhiri karier sepak bolanya di La Liga.

Rodri pindah ke Etihad dari Atletico Madrid pada tahun 2019. Dia sudah memenangkan 11 trofi utama dalam tujuh tahun di klub tersebut dan makin dicintai penggemar City hingga sekarang.

Rodri adalah salah satu dari dua prioritas kontrak City bersama Phil Foden. Foden juga akan masuk tahun terakhir kontraknya.

Nathan Ake dan Mateo Kovacic adalah dua pemain yang kontraknya akan habis pada 2027. The Citizens terlebih dulu akan kehilangan Bernardo Silva, yang kontraknya habis musim ini.

Bernardo Silva diperkirakan akan pergi pada akhir musim. Kontraknya yang habis memaksa City bergerak cepat cari pengisi lini tengah bagi skuad Guardiola.

Nama Elliot Anderson dari Nottingham Forest adalah salah satu target. Pemain internasional Inggris itu juga diminati Manchester United sejak musim gemilang 2024/2025 lalu.

Artikel Terkait
Bellingham Akui Salah Ambil Keputusan: Menunda Operasi Bahu Jadi Penyesalan - Image
Sepak Bola Dunia

Bellingham Akui Salah Ambil Keputusan: Menunda Operasi Bahu Jadi Penyesalan

29 Maret 2026, 20.50 WIB

Valverde Tak Menyangka Bisa Hattrick ke Gawang Manchester City - Image
Sepak Bola Dunia

Valverde Tak Menyangka Bisa Hattrick ke Gawang Manchester City

29 Maret 2026, 20.06 WIB

Rodri Klarifikasi Ucapannya Soal Real Madrid: Media Memotong Bagian yang Mereka Suka - Image
Sepak Bola Dunia

Rodri Klarifikasi Ucapannya Soal Real Madrid: Media Memotong Bagian yang Mereka Suka

29 Maret 2026, 20.00 WIB

Terpopuler

1

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

2

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

3

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

4

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

5

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

6

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

7

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

8

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

9

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

10

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

