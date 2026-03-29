Barcelona Mulai Dekati Alessandro Bastoni, Siapkan Duet Masa Depan dengan Pau Cubarsi

JawaPos.com – Barcelona siap berburu bek tengah baru di bursa transfer musim panas dan laporan mengklaim mereka telah memulai pembicaraan dengan bek andalan Inter Milan, Alessandro Bastoni.

Sebagian besar perhatian tertuju pada keinginan Barcelona untuk mendatangkan penyerang papan atas, tetapi tim Catalunya ini juga tertarik untuk mendapatkan bek tengah baru untuk berduet dengan Pau Cubarsi selama bertahun-tahun mendatang.

“Barcelona telah menghubungi pihak agen Bastoni untuk mulai membahas persyaratan kontrak potensial guna mengamankan tanda tangan pemain Italia berusia 26 tahun tersebut,” ucap Fabrizio Romano dalam kanal YouTube pribadinya.

Strategi Barcelona adalah mencapai kesepakatan dengan pemain terlebih dahulu sebelum membuka negosiasi biaya transfer dengan Inter Milan di akhir musim nantinya, meski Blaugrana harus siap merogoh kocek modal transfer yang besar.

Transfer Bastoni di atas kertas adalah keputusan yang mudah bagi Barcelona sendiri, ​​tetapi mencapai kesepakatan dengan Inter kemungkinan akan terbukti jauh lebih sulit karena sang pemain sendiri merupakan salah satu andalan di Giuseppe Meazza.

Situasi keuangan Barcelona membuat mereka hanya menyelesaikan empat transfer permanen selama empat jendela transfer era Hansi Flick, dan meskipun klub yakin mereka akan mematuhi aturan 1:1 La Liga, namun masih belum ada jaminan mereka akan dengan mulus melakukan transfer.

“Inter Milan, yang telah berurusan dengan masalah Financial Fair Play, tidak berada di bawah tekanan untuk menjual Bastoni mengingat kontraknya tidak berakhir hingga 2028. Tetapi, Nerazzurri akan terbuka untuk menegosiasikan kepergiannya, tetapi harga yang mereka minta bisa signifikan,” menurut MARCA.

Presiden Barca yang baru terpilih kembali, Joan Laporta, secara rutin menyatakan target transfer potensial harus menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan Barca. Strategi ini, secara teori, menekan klub untuk mencapai kesepakatan agar transfer tersebut terwujud.