Raphinha Absen Lima Pekan, Barcelona Pusing Jelang Duel Lawan Atletico Madrid

JawaPos.com – Barcelona akan kehilangan Raphinha melawan Atletico Madrid di pertandingan Liga Champions. Pemicunya lantaran sang winger andalan Blaugrana dipastikan absen selama lima pekan ke depan karena cedera hamstring.

Raphinha mengalami cedera tersebut pada babak pertama pertandingan persahabatan tim nasional Brasil melawan Prancis yang berakhir dengan kekalahan pasukan Brasil asuhan Carlo Ancelotti 2–1 di Stadion Gillette di Foxborough, Massachusetts, AS, Jumat (27/3).

Setelah ditarik keluar pada babak pertama, tes yang dilakukan tim medis Selecao pada keesokan harinya langsung mengkonfirmasi bahwa penyerang Barca tersebut mengalami cedera pada otot hamstring kanannya.

Pesepak bola berusia 29 tahun tersebut sekarang akan kembali ke Barcelona untuk perawatan, tetapi dia tidak akan bermain lagi hingga Mei dan akan melewatkan beberapa pertandingan besar mendatang bersama Blaugrana.

Tim asal Catalunya ini akan menghadapi Atletico tiga kali dalam beberapa minggu ke depan, dimulai dengan perjalanan ke Metropolitano pada akhir pekan depan untuk mempertahankan keunggulan empat poin atas Real Madrid di puncak klasemen La Liga musim ini.

Kemudian mereka akan menghadapi Atletico lagi dalam dua leg di perempat final Liga Champions, dengan leg pertama dijadwalkan di Spotify Camp Nou pada Kamis (9/4) dan leg kedua di Madrid pada 15 April mendatang.

Jika Barcelona memenangkan pertandingan tersebut, mereka akan menjamu Arsenal atau Sporting CP di babak semifinal pada akhir April, dengan pertandingan leg kedua tandang di awal Mei, yang kemungkinan besar juga akan dilewatkan oleh Raphinha.

Ini adalah kali ketiga musim ini Raphinha, yang telah mencetak 19 gol dalam 31 penampilan musim ini, mengalami cedera hamstring kanan yang terus berulang-ulang sejak awal musim. Fakta itu jelas memusingkan Hansi Flick selaku pelatih kepala Barcelona.

Pemain bernama lengkap Raphael Dias Belloli ini sudah absen dalam 13 pertandingan untuk klub dan negara antara September 2025 dan November 2025 dan tiga pertandingan lainnya pada Januari 2026 serta Februari 2026.

Marcus Rashford bisa diuntungkan dari cedera terbaru Raphinha, di mana penyerang Inggris itu kemungkinan besar akan menggantikan posisinya di sisi kiri serangan, meskipun pelatih Flick juga memiliki opsi lain.