'Virus' FIFA Hantam Barcelona, Raphinha Kembali Tumbang Bareng Brasil!

JawaPos.com - Jeda internasional yang seharusnya jadi momen “tenang sejenak” justru berubah jadi mimpi buruk kecil bagi Barcelona. Bukannya pulang dengan kondisi segar, kabar kurang menyenangkan malah datang dari salah satu pemain kunci mereka: Raphinha.

Winger asal Brasil itu kembali bermasalah dengan kondisi fisiknya saat tampil di laga persahabatan melawan Prancis.

Baru setengah pertandingan berjalan, Raphinha sudah harus ditarik keluar setelah merasakan ketidaknyamanan di paha kanannya. Situasi yang langsung bikin deg-degan kubu Blaugrana.

Padahal, pemain berusia 28 tahun tersebut sebelumnya sudah sempat menepi cukup lama karena cedera hamstring. Kali ini, meski belum ada diagnosis resmi, indikasinya kembali mengarah ke masalah otot.

Melansir Football Espana, setelah pertandingan, pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, memberikan sedikit gambaran soal kondisi sang pemain.

“Raphinha bermain sangat baik, lalu dia mengalami masalah di akhir babak pertama dan kami harus menggantinya. Ototnya sedikit bermasalah, dan saya pikir mereka akan mengevaluasinya (pada hari Jumat).”

Untuk sementara, satu hal sudah pasti: Raphinha tidak akan tampil saat Brasil menghadapi Kroasia di laga berikutnya. Fokusnya sekarang sepenuhnya ke pemulihan dan pemeriksaan medis lebih lanjut.

Barcelona Mulai Harap-Harap Cemas

Dari sudut pandang Barcelona, ini jelas bukan situasi ideal. Hansi Flick sudah cukup sering dipusingkan dengan daftar cedera musim ini, dan kehilangan Raphinha lagi bisa jadi pukulan telak.

Apalagi, jadwal setelah jeda internasional tidak bisa dibilang santai. Barcelona akan menghadapi rangkaian laga penting, termasuk tiga pertandingan dalam kurun waktu 11 hari melawan Atletico Madrid. Tanpa Raphinha, opsi di lini serang otomatis jadi lebih terbatas.