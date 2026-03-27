Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
28 Maret 2026, 02.49 WIB

'Virus' FIFA Hantam Barcelona, Raphinha Kembali Tumbang Bareng Brasil!

JawaPos.com - Jeda internasional yang seharusnya jadi momen “tenang sejenak” justru berubah jadi mimpi buruk kecil bagi Barcelona. Bukannya pulang dengan kondisi segar, kabar kurang menyenangkan malah datang dari salah satu pemain kunci mereka: Raphinha.

Winger asal Brasil itu kembali bermasalah dengan kondisi fisiknya saat tampil di laga persahabatan melawan Prancis.

Baru setengah pertandingan berjalan, Raphinha sudah harus ditarik keluar setelah merasakan ketidaknyamanan di paha kanannya. Situasi yang langsung bikin deg-degan kubu Blaugrana.

Padahal, pemain berusia 28 tahun tersebut sebelumnya sudah sempat menepi cukup lama karena cedera hamstring. Kali ini, meski belum ada diagnosis resmi, indikasinya kembali mengarah ke masalah otot.

Melansir Football Espana, setelah pertandingan, pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, memberikan sedikit gambaran soal kondisi sang pemain.

Raphinha bermain sangat baik, lalu dia mengalami masalah di akhir babak pertama dan kami harus menggantinya. Ototnya sedikit bermasalah, dan saya pikir mereka akan mengevaluasinya (pada hari Jumat).”

Untuk sementara, satu hal sudah pasti: Raphinha tidak akan tampil saat Brasil menghadapi Kroasia di laga berikutnya. Fokusnya sekarang sepenuhnya ke pemulihan dan pemeriksaan medis lebih lanjut.

Barcelona Mulai Harap-Harap Cemas

Dari sudut pandang Barcelona, ini jelas bukan situasi ideal. Hansi Flick sudah cukup sering dipusingkan dengan daftar cedera musim ini, dan kehilangan Raphinha lagi bisa jadi pukulan telak.

Apalagi, jadwal setelah jeda internasional tidak bisa dibilang santai. Barcelona akan menghadapi rangkaian laga penting, termasuk tiga pertandingan dalam kurun waktu 11 hari melawan Atletico Madrid. Tanpa Raphinha, opsi di lini serang otomatis jadi lebih terbatas.

Harapan terbesar saat ini? Cedera tersebut hanya tindakan pencegahan dan bukan sesuatu yang serius. Karena kalau ternyata harus absen berminggu-minggu lagi, “virus FIFA” benar-benar sukses bikin Barcelona garuk-garuk kepala.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore