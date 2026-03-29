Muhammad Ridwan
29 Maret 2026, 22.48 WIB

Presiden Prabowo Bertolak ke Jepang, Dijadwalkan Bertemu Kaisar Naruhito

Presiden Prabowo Subianto (kiri) bertolak menuju Jepang dalam rangka kunjungan kenegaraan, pada Minggu (29/3/2026). (YouTube Setpres)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Jepang dalam rangka kunjungan kenegaraan, pada Minggu (29/3). Itu bagian dari rangkaian kunjungan presiden ke sejumlah negara di Asia bulan ini.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden dijadwalkan bertemu dengan Kaisar Jepang Naruhito serta Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden akan melakukan kunjungan kenegaraan (state call) kepada Kaisar Jepang.

Presiden Prabowo akan melakukan state call kepada Kaisar Jepang Naruhito,” kata Teddy dalam keterangan tertulis.

Selain itu, Presiden juga diagendakan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang akan berlangsung di Akasaka Palace, Tokyo.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerja sama bilateral di berbagai sektor.

“Ada beberapa kerja sama di bidang investasi, energi, kelautan, dan digital,” jelas Teddy.

Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 10.35 WIB.

Dalam penerbangan menuju Jepang, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Usai menyelesaikan rangkaian kunjungan di Jepang, Presiden dan rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Republik Korea untuk kunjungan berikutnya.

Keberangkatan Presiden dilepas langsung oleh sejumlah pejabat, antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

