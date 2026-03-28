Prabowo Bertemu Menteri Keamanan Tiongkok Chen Yixin, Dorong Kerja Sama Stabilitas Kawasan

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Keamanan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Chen Yixin, di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (27/3). Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan mencerminkan hubungan baik yang terus terjalin antara Indonesia dan RRT.

Dalam pertemuan itu, Chen Yixin menyampaikan harapan agar RRT dapat memperkuat kerja sama dengan negara-negara sahabat guna menjaga serta meningkatkan stabilitas keamanan, baik di kawasan Asia maupun secara global.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo kembali menegaskan pandangan Indonesia mengenai pentingnya stabilitas kawasan sebagai fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Menyambut harapan pihak RRT, Prabowo mengedepankan kembali pandangan Indonesia tentang pentingnya arti stabilitas kawasan bagi Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resminya, Sabtu (28/3).

Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menyambut positif keinginan pemerintah RRT untuk terus memperluas kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua negara.

Penguatan relasi dan kolaborasi antara Indonesia dan RRT ini merupakan bagian dari kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo yang menekankan pentingnya keamanan nasional.