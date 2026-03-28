Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
28 Maret 2026, 16.49 WIB

Prabowo Bertemu Menteri Keamanan Tiongkok Chen Yixin, Dorong Kerja Sama Stabilitas Kawasan

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Keamanan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Chen Yixin, di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (27/3). Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan mencerminkan hubungan baik yang terus terjalin antara Indonesia dan RRT.

Dalam pertemuan itu, Chen Yixin menyampaikan harapan agar RRT dapat memperkuat kerja sama dengan negara-negara sahabat guna menjaga serta meningkatkan stabilitas keamanan, baik di kawasan Asia maupun secara global.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo kembali menegaskan pandangan Indonesia mengenai pentingnya stabilitas kawasan sebagai fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Menyambut harapan pihak RRT, Prabowo mengedepankan kembali pandangan Indonesia tentang pentingnya arti stabilitas kawasan bagi Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resminya, Sabtu (28/3).

Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menyambut positif keinginan pemerintah RRT untuk terus memperluas kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua negara.

Penguatan relasi dan kolaborasi antara Indonesia dan RRT ini merupakan bagian dari kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo yang menekankan pentingnya keamanan nasional.

Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin multipolar, Indonesia terus berupaya memainkan peran aktif dalam berbagai forum dan kerja sama internasional.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore