Usai Blusukan ke Bantaran Rel Senen Jakpus, Prabowo Minta Dibangunkan Rumah Layak Huni

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih membahas pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.

Hal itu dilakukan setelah Prabowo blusukan ke bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis (26/3).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam unggahan di akun media sosial Instagram @sekretariat.kabinet, Jumat (27/3) menuliskan, Presiden Prabowo setelah blusukan menyapa warga di pinggir rel kereta api kawasan Senen, Jakarta Pusat langsung memerintahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, Dirut Perumnas, dan KAI (Kereta Api Indonesia), serta beberapa pejabat terkait.

"(Perintah) itu untuk membangun rumah hunian bagi warga yang masih tinggal di pinggir rel kereta api," tulis Teddy Indra Wijaya.

Bahkan, saat ini tim telah bergerak untuk menyiapkan proses pembangunan bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api.

"Hari ini juga tim sudah bergerak untuk menyiapkan proses pembangunan hunian baru yang letaknya tidak jauh dari kawasan asli tinggal mereka," ucap Teddy.

Menurut penyampaian warga, lanjut Teddy, mereka sudah tinggal puluhan tahun di pinggir rel dengan hunian serta atap terbatas.

Karena itu, Presiden bertekad membangun hunian layak bagi masyarakat pinggiran rel.

"Bapak Presiden ingin agar warga tersebut dapat dibuatkan tempat tinggal dan MCK yang layak untuk ditempati sesegera mungkin," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan blusukan ke bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (26/3) sore.

Mengenakan kemeja biru dan topi krem, Prabowo didampingi sejumlah ajudan bersama Seskab Teddy menyusuri permukiman warga yang berada di bantaran rel kereta api.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Prabowo membagikan kegiatan blusukannya tersebut.