Antara
27 Maret 2026, 03.39 WIB

Presiden Prabowo Janji Bangun Hunian Layak saat Tinjau Bantaran Rel Senen

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung permukiman warga di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta, Kamis (26/3/2026). (ANTARA/Instagram @prabowo)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung permukiman warga di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta, Kamis (26/3) sore ini.

Dikutip dari Instagram resmi Presiden Prabrowo sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, kunjungan ini dilakukan untuk melihat kondisi hunian masyarakat sekaligus menyerap aspirasi warga secara langsung.

Mengenakan kemeja biru, celana hitam, dan topi cokelat muda, Prabowo yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, menyusuri kawasan permukiman yang berada sekitar tiga kilometer dari pusat Kota Jakarta.

Prabowo berdialog dengan warga mengenai kondisi tempat tinggal mereka yang dinilai belum layak.

"Pada sore hari ini, saya menyusuri pemukiman di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Terletak sekitar 3 km dari Pusat Kota Jakarta. Mendengar aspirasi masyarakat di sana," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan pemerintah akan bergerak cepat menyiapkan pembangunan hunian layak bagi warga bantaran rel. Ia menegaskan penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman merupakan tekad pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Insya Allah kita akan segera membangun hunian yang layak untuk masyarakat di daerah tersebut dengan cepat, dan sudah menjadi tekad saya untuk menyediakan hunian layak untuk masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Editor: Bintang Pradewo
Artikel Terkait
Usai Blusukan ke Bantaran Rel Senen Jakpus, Prabowo Minta Dibangunkan Rumah Layak Huni - Image
Nasional

Usai Blusukan ke Bantaran Rel Senen Jakpus, Prabowo Minta Dibangunkan Rumah Layak Huni

27 Maret 2026, 20.30 WIB

Presiden Prabowo Bertolak ke Jepang, Dijadwalkan Bertemu Kaisar Naruhito - Image
Nasional

Presiden Prabowo Bertolak ke Jepang, Dijadwalkan Bertemu Kaisar Naruhito

29 Maret 2026, 22.48 WIB

BBM Terancam Mahal, Pemerintah Gaspol Kendaraan Listrik: Solusi atau Risiko? - Image
Otomotif

BBM Terancam Mahal, Pemerintah Gaspol Kendaraan Listrik: Solusi atau Risiko?

28 Maret 2026, 20.50 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

