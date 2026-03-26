Presiden Prabowo Janji Bangun Hunian Layak saat Tinjau Bantaran Rel Senen

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung permukiman warga di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta, Kamis (26/3) sore ini.

Dikutip dari Instagram resmi Presiden Prabrowo sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, kunjungan ini dilakukan untuk melihat kondisi hunian masyarakat sekaligus menyerap aspirasi warga secara langsung.

Mengenakan kemeja biru, celana hitam, dan topi cokelat muda, Prabowo yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, menyusuri kawasan permukiman yang berada sekitar tiga kilometer dari pusat Kota Jakarta.

Prabowo berdialog dengan warga mengenai kondisi tempat tinggal mereka yang dinilai belum layak.

"Pada sore hari ini, saya menyusuri pemukiman di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Terletak sekitar 3 km dari Pusat Kota Jakarta. Mendengar aspirasi masyarakat di sana," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan pemerintah akan bergerak cepat menyiapkan pembangunan hunian layak bagi warga bantaran rel. Ia menegaskan penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman merupakan tekad pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.