HomeKepribadian
Irfan Ferdiansyah
29 Maret 2026, 14.01 WIB

9 Kebiasaan Pagi yang Membuat Anda Terlihat 10 Tahun Lebih Muda, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang terlihat muda / freepik - Image

seseorang yang terlihat muda / freepik

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa terlihat awet muda hanya ditentukan oleh faktor genetik atau perawatan mahal.

Padahal, rahasia terbesar justru sering tersembunyi dalam kebiasaan sederhana—terutama yang dilakukan di pagi hari. Rutinitas pagi yang tepat dapat memengaruhi kesehatan kulit, energi, suasana hati, hingga cara orang lain memandang Anda.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (28/3), terdapat 9 kebiasaan pagi yang terbukti membantu Anda terlihat hingga 10 tahun lebih muda.

1. Minum Air Putih Setelah Bangun Tidur

Setelah berjam-jam tidur, tubuh mengalami dehidrasi. Minum satu hingga dua gelas air putih di pagi hari membantu menghidrasi kulit, membuang racun, dan meningkatkan elastisitas kulit. Kulit yang terhidrasi dengan baik tampak lebih segar, kenyal, dan bebas kusam.

2. Tidak Langsung Mengecek Ponsel

Kebiasaan langsung melihat layar ponsel dapat meningkatkan stres dan membuat wajah tampak tegang sejak pagi. Sebaliknya, luangkan waktu beberapa menit untuk bernapas dalam-dalam atau sekadar menikmati ketenangan. Wajah yang rileks adalah kunci tampilan yang lebih muda.

3. Melakukan Peregangan atau Olahraga Ringan

Aktivitas fisik ringan seperti stretching, yoga, atau jalan pagi membantu melancarkan sirkulasi darah. Ini membuat kulit tampak lebih cerah alami dan memberikan “glow” sehat tanpa makeup.

4. Paparan Sinar Matahari Pagi

Sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan kulit dan tulang. Selain itu, paparan cahaya alami juga membantu mengatur ritme sirkadian, membuat Anda terlihat lebih segar dan tidak lelah.

5. Sarapan Bergizi Tinggi

Sarapan yang kaya protein, serat, dan antioksidan membantu memperbaiki sel-sel tubuh. Buah-buahan, sayuran, dan makanan tinggi nutrisi membantu melawan penuaan dari dalam.

6. Membersihkan Wajah dengan Lembut

Membersihkan wajah di pagi hari menghilangkan minyak berlebih dan kotoran yang menumpuk saat tidur. Gunakan pembersih yang lembut agar kulit tetap terjaga kelembapannya dan tidak iritasi.

7. Menggunakan Skincare Dasar

Rutinitas sederhana seperti menggunakan pelembap dan sunscreen sangat penting. Kulit yang terlindungi dari sinar UV akan lebih lambat mengalami keriput dan flek hitam—dua tanda utama penuaan.

8. Melatih Pikiran Positif

Pikiran yang positif dapat memengaruhi ekspresi wajah. Orang yang sering tersenyum dan berpikir optimis cenderung terlihat lebih muda dibandingkan mereka yang mudah stres atau cemas.

9. Menentukan Niat dan Tujuan Hari Itu

Memulai hari dengan tujuan yang jelas membuat Anda lebih fokus dan percaya diri. Energi positif ini terpancar ke luar dan membuat Anda terlihat lebih hidup dan bersemangat—ciri khas orang yang tampak muda.

Penutup

Terlihat lebih muda bukanlah hasil instan, melainkan akumulasi dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan 9 kebiasaan pagi di atas, Anda tidak hanya memperbaiki penampilan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Mulailah dari satu atau dua kebiasaan, lalu tingkatkan secara bertahap. Ingat, rahasia awet muda bukan hanya soal penampilan—tetapi bagaimana Anda merawat diri dari dalam.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
