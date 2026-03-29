9 Kebiasaan Pagi yang Membuat Anda Terlihat 10 Tahun Lebih Muda, Apa Sajakah Itu?

Padahal, rahasia terbesar justru sering tersembunyi dalam kebiasaan sederhana—terutama yang dilakukan di pagi hari. Rutinitas pagi yang tepat dapat memengaruhi kesehatan kulit, energi, suasana hati, hingga cara orang lain memandang Anda.



Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (28/3), terdapat 9 kebiasaan pagi yang terbukti membantu Anda terlihat hingga 10 tahun lebih muda.



1. Minum Air Putih Setelah Bangun Tidur



Setelah berjam-jam tidur, tubuh mengalami dehidrasi. Minum satu hingga dua gelas air putih di pagi hari membantu menghidrasi kulit, membuang racun, dan meningkatkan elastisitas kulit. Kulit yang terhidrasi dengan baik tampak lebih segar, kenyal, dan bebas kusam.



2. Tidak Langsung Mengecek Ponsel



Kebiasaan langsung melihat layar ponsel dapat meningkatkan stres dan membuat wajah tampak tegang sejak pagi. Sebaliknya, luangkan waktu beberapa menit untuk bernapas dalam-dalam atau sekadar menikmati ketenangan. Wajah yang rileks adalah kunci tampilan yang lebih muda.



3. Melakukan Peregangan atau Olahraga Ringan



Aktivitas fisik ringan seperti stretching, yoga, atau jalan pagi membantu melancarkan sirkulasi darah. Ini membuat kulit tampak lebih cerah alami dan memberikan “glow” sehat tanpa makeup.



4. Paparan Sinar Matahari Pagi



Sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan kulit dan tulang. Selain itu, paparan cahaya alami juga membantu mengatur ritme sirkadian, membuat Anda terlihat lebih segar dan tidak lelah.



5. Sarapan Bergizi Tinggi



Sarapan yang kaya protein, serat, dan antioksidan membantu memperbaiki sel-sel tubuh. Buah-buahan, sayuran, dan makanan tinggi nutrisi membantu melawan penuaan dari dalam.



6. Membersihkan Wajah dengan Lembut



Membersihkan wajah di pagi hari menghilangkan minyak berlebih dan kotoran yang menumpuk saat tidur. Gunakan pembersih yang lembut agar kulit tetap terjaga kelembapannya dan tidak iritasi.



7. Menggunakan Skincare Dasar



Rutinitas sederhana seperti menggunakan pelembap dan sunscreen sangat penting. Kulit yang terlindungi dari sinar UV akan lebih lambat mengalami keriput dan flek hitam—dua tanda utama penuaan.



8. Melatih Pikiran Positif



Pikiran yang positif dapat memengaruhi ekspresi wajah. Orang yang sering tersenyum dan berpikir optimis cenderung terlihat lebih muda dibandingkan mereka yang mudah stres atau cemas.



9. Menentukan Niat dan Tujuan Hari Itu



Memulai hari dengan tujuan yang jelas membuat Anda lebih fokus dan percaya diri. Energi positif ini terpancar ke luar dan membuat Anda terlihat lebih hidup dan bersemangat—ciri khas orang yang tampak muda.



Penutup



Terlihat lebih muda bukanlah hasil instan, melainkan akumulasi dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan 9 kebiasaan pagi di atas, Anda tidak hanya memperbaiki penampilan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.



