7 Kebiasaan Malam Hari ini Sering Dilakukan oleh Orang yang Merasa Puas dalam Hidupnya, Apa Saja?

JawaPos.com – Malam sering menjadi saat di mana pikiran justru paling aktif. Banyak orang merasa gelisah, kesulitan tidur, atau terjebak dalam overthinking meski hari sudah usai. Namun menurut psikologi, mereka yang benar-benar merasa puas dengan hidup memiliki cara berbeda dalam menghabiskan malamnya. Alih-alih sekadar menutup hari, mereka secara sadar menciptakan ketenangan batin yang berdampak positif pada kualitas hidup secara keseluruhan. Mengutip dari Blog Herald, artikel ini akan membahas tujuh kebiasaan malam yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya dipenuhi rasa syukur dan kedamaian.

1. Menjauh dari layar sebelum tidur

Orang yang puas dengan hidupnya menyadari bahwa waktu sebelum tidur bukan untuk dihabiskan di depan layar.

Paparan cahaya biru dari ponsel atau laptop bisa mengganggu produksi melatonin dan membuat otak tetap aktif.

Sebaliknya, mereka memilih untuk membaca buku, mendengarkan musik pelan, atau hanya menikmati keheningan sebelum tidur. Ini membantu otak bersiap untuk beristirahat secara alami.

2. Bersyukur atas hal-hal kecil yang terjadi hari ini

Alih-alih overthinking tentang hal-hal yang tidak berjalan dengan baik, orang yang bahagia memilih untuk menutup harinya dengan rasa bersyukur. Mereka biasanya merenungkan tiga hal positif yang terjadi hari itu, sekecil apapun itu.

Menurut psikologi, membiasakan diri untuk fokus pada hal-hal yang layak disyukuri bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan secara keseluruhan.

3. Punya rutinitas malam yang sederhana dan konsisten

Orang yang hidupnya penuh ketenangan biasanya memiliki pola rutinitas malam yang stabil. Misalnya, mematikan lampu terang satu jam sebelum tidur, membuat teh hangat, lalu membaca buku ringan.

Rutinitas seperti ini mengirimkan sinyal ke otak bahwa waktunya istirahat sudah tiba. Psikologi menyebut bahwa pola ini mempercepat tubuh untuk masuk ke mode relaksasi alami.