01 April 2026, 22.44 WIB

PKB Bangun Kantor Baru di Aceh, Cak Imin Yakin Bisa Jadi Awal Kebangkitan Partai

Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar saat melakukan peletakan batu pertama kantor sekretariat baru untuk DPW PKB Aceh. (PKB)

JawaPos.com - Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin melakukan peletakan batu pertama kantor sekretariat baru untuk DPW PKB Aceh. Kantor baru ini terletak di Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

Cak Imin berharap adanya kantor baru ini semakin menegaskan eksistensi dan konsolidasi PKB di Tanah Rencong. Dia yakin PKB memiliki masa depan yang cerah di Aceh.

Adanya kantor di lokasi strategis membuat PKB bisa meningkatkan kekuatan politik partai di wilayah tersebut. Dengan begitu, target-target partai yang diusung bisa terwujud.

“Saya bangga dan bersyukur. Lokasinya strategis dan hidup. Ini harus menjadi awal kebangkitan dan peningkatan suara PKB di Aceh,” ujar Cak Imin, Rabu (1/4).

Cak Imin menekankan, kantor PKB bukan sekadar bangunan administratif, melainkan pusat perjuangan yang memiliki nilai filosofis mendalam.

“Kantor PKB harus menjadi tiga hal: tempat ibadah, tempat pengabdian, dan tempat ilmu. Semua aktivitas di dalamnya harus berorientasi pada kebaikan dan pelayanan kepada rakyat,” tegasnya.

Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Umum Panji Bangsa Rivqy Abdul Halim, mantan Ketua DPW PKB Aceh Irmawan, serta Ketua DPW PKB Aceh periode 2026–2031 Ruslan M. Daud. Hadir pula para ulama kharismatik Aceh, seperti Abu Mudi, Sirajuddin, dan Ketua PAS Aceh Tu Bulkaini.

