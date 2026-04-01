Abdul Rahman
01 April 2026, 22.41 WIB

Tri Indah R Pingsan Usai Viral Kasus VCS Bersama Suami Clara Shinta

Wanita diduga Tri Indah R pingsan usai viral kasus VCS bersama suami selebgram Clara Shinta. (TikTok: randomme) - Image

Wanita diduga Tri Indah R pingsan usai viral kasus VCS bersama suami selebgram Clara Shinta. (TikTok: randomme)

JawaPos.com - Tri Indah R yang sempat disebut-sebut sebagai wanita yang melakukan video call sex (VCS) dengan Alexander Assad, suami dari selebgram Clara Shinta, menjadi sorotan netizen di media sosial.

Gara-gara hal tersebut, akun media sosialnya dikunci diduga untuk menghindari komentar-komentar negatif dari netizen. Meski begitu, nyatanya dia sangat tertekan secara mental dan psikis usai video diduga Tri Indah R saat melakukan VCS dengan suami Clara Shinta beredar luas di media sosial.

Tak hanya itu, Tri Indah R terlihat pingsan usai viral VCS bersama suami Clara Shinta. Dalam video yang beredar, dia terlihat tidur terlentang di lantai. Ada dua orang yang berusaha menggerakkan tubuhnya untuk tujuan menyadarkan, sebagaimana terlihat dalam unggahan akun TikTok randomme.

Wanita yang diduga Tri Indah R itu tetap tidak memberikan respons sama sekali meski tubuhnya sempat digoyang atau digerakkan. Wajah Tri Indah R yang juga dikenal dengan nama Keyndah, terlihat sangat pucat.

Nama Tri Indah R dikaitkan netizen sebagai sebagai sosok wanita yang melakukan VCS dengan suami Clara Shinta karena wajahnya dinilai memiliki kemiripan. Identitasnya pun terus ditelusuri sejumlah pengguna media sosial untuk menguak faktanya.

Sebelum muncul kasus VCS bersama suami Clara Shinta, Tri Indah cukup aktif di Instagram sebagai seorang selebgram. Namun setelah masalah ini bergulir, dia memutuskan untuk mengunci akun media sosialnya.

Keputusan Tri Indah mengunci akun Instagram pribadinya semakin membuat netizen penasaran. Sampai sekarang, belum ada klarifikasi dari yang bersangkutan.

Sementara itu, Clara Shinta menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengejar atau melabrak wanita yang diduga menjadi selingkuhan suaminya. Dia sadar perselingkuhan terjadi bukan semata kesalahan dari pihak perempuan, tapi kesalahan juga terletak pada suaminya.

"Biarin saja dia hidup tenang. Lagian aku pun sadar kok nggak sepenuhnya kesalahan dia. Kuncinya di suamiku, suamiku yang memang nggak bisa rem hawa nafsunya," ujar Clara Shinta.

