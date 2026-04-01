Clara Shinta Terancam UU ITE hingga UU Pornografi Bongkar VCS Suami, Begini Kata Sunan Kalijaga

JawaPos.com - Sejumlah pengguna media sosial menyayangkan tindakan selebgram Clara Shinta yang mengunggah konten bermuatan asusila memperlihatkan ketelanjangan saat suaminya, Alexander Assad, melakukan video call sex (VCS) dengan seorang perempuan tanpa mengenakan busana.

Netizen sampai melakukan tag terhadap akun Instagram resmi aparat penegak hukum karena tindakan Clara Shinta dinilai melanggar UU Pornografi hingga UU ITE karena membuat unggahan bermuatan ketelanjangan tanpa sensor. Meski tak lama kemudian, unggahan tersebut dihapus oleh yang bersangkutan.

Pengacara Sunan Kalijaga selaku sahabat mengaku sempat memberikan pandangan hukum terhadap Clara Shinta ataupun suaminya, Alexander Assad, atas kejadian tersebut.

Menurut Sunan Kalijaga, Clara Shinta tanpa berpikir panjang mengunggah VCS suaminya dengan wanita lain karena sangat emosional usai mengetahui Alexander melakukan perbuatan tidak senonoh dengan wanita lain.

"Itu sempat saya tanyakan apa motivasinya, kenapa bisa sampai terpublikasi atau posting seperti itu? Dijawab, Abang tahulah bagaimana sih emosi perempuan. Saya gemeter melihatnya. Saya juga nggak bisa ngomong ya kalau memang kata-kata Clara seperti itu," ungkap Sunan Kalijaga.

"Wanita berbeda-beda reaksinya ketika melihat atau mengalami sesuatu, emosionalnya berbeda. Mungkin ada yang diam nangis, mungkin ada yang langsung marah-marah, teriak-teriak, mungkin juga ada yang langsung pergi gitu loh. Mungkin itu kebetulan spontanitas yang dia sampaikan, gitu," imbuhnya.

Lebih lanjut diungkapkan Sunan Kalijaga, Clara Shinta tidak berpikir panjang mengunggah konten VCS suaminya dengan wanita lain karena mereka memiliki perjanjian pranikah yang disepakati bersama.

Salah satu poin dalam perjanjian pranikah tersebut adalah bolehnya untuk membongkar ke publik apabila salah satu dari Clara Shinta dan Alexander Assad melakukan perselingkuhan.