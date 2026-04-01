Abdul Rahman
01 April 2026, 21.19 WIB

Clara Shinta Terancam UU ITE hingga UU Pornografi Bongkar VCS Suami, Begini Kata Sunan Kalijaga

Selebgram&nbsp;Clara Shinta&nbsp;dan suami, Alexander Assad. (Instagram: clarashintareal)

JawaPos.com - Sejumlah pengguna media sosial menyayangkan tindakan selebgram Clara Shinta yang mengunggah konten bermuatan asusila memperlihatkan ketelanjangan saat suaminya, Alexander Assad, melakukan video call sex (VCS) dengan seorang perempuan tanpa mengenakan busana.

Netizen sampai melakukan tag terhadap akun Instagram resmi aparat penegak hukum karena tindakan Clara Shinta dinilai melanggar UU Pornografi hingga UU ITE karena membuat unggahan bermuatan ketelanjangan tanpa sensor. Meski tak lama kemudian, unggahan tersebut dihapus oleh yang bersangkutan.

Pengacara Sunan Kalijaga selaku sahabat mengaku sempat memberikan pandangan hukum terhadap Clara Shinta ataupun suaminya, Alexander Assad, atas kejadian tersebut.

Menurut Sunan Kalijaga, Clara Shinta tanpa berpikir panjang mengunggah VCS suaminya dengan wanita lain karena sangat emosional usai mengetahui Alexander melakukan perbuatan tidak senonoh dengan wanita lain.

"Itu sempat saya tanyakan apa motivasinya, kenapa bisa sampai terpublikasi atau posting seperti itu? Dijawab, Abang tahulah bagaimana sih emosi perempuan. Saya gemeter melihatnya. Saya juga nggak bisa ngomong ya kalau memang kata-kata Clara seperti itu," ungkap Sunan Kalijaga.

"Wanita berbeda-beda reaksinya ketika melihat atau mengalami sesuatu, emosionalnya berbeda. Mungkin ada yang diam nangis, mungkin ada yang langsung marah-marah, teriak-teriak, mungkin juga ada yang langsung pergi gitu loh. Mungkin itu kebetulan spontanitas yang dia sampaikan, gitu," imbuhnya.

Lebih lanjut diungkapkan Sunan Kalijaga, Clara Shinta tidak berpikir panjang mengunggah konten VCS suaminya dengan wanita lain karena mereka memiliki perjanjian pranikah yang disepakati bersama.

Salah satu poin dalam perjanjian pranikah tersebut adalah bolehnya untuk membongkar ke publik apabila salah satu dari Clara Shinta dan Alexander Assad melakukan perselingkuhan.

"Saya juga baru mengetahui, disampaikan bahwa mereka itu ada perjanjian pranikah. Mereka berjanji, sepakat kalau sampai ada yang selingkuh, maka boleh dipublikasi gitu loh. Nah, ketika saya tahu itu, saya juga nggak bisa bicara apa-apa," ungkapnya.

Artikel Terkait
Safa Marwah Ternyata Pernah Ditawar Rp 1 Juta oleh Suami Selebgram Clara Shinta - Image
Entertainment

Safa Marwah Ternyata Pernah Ditawar Rp 1 Juta oleh Suami Selebgram Clara Shinta

01 April 2026, 18.36 WIB

Suami Selingkuh, Clara Shinta Akui Sempat Mengabaikan Hasil Istikharah - Image
Entertainment

Suami Selingkuh, Clara Shinta Akui Sempat Mengabaikan Hasil Istikharah

01 April 2026, 17.34 WIB

Tak Kejar Wanita yang Melakukan VCS, Clara Shinta: Suamiku Tak Bisa Rem Nafsunya - Image
Entertainment

Tak Kejar Wanita yang Melakukan VCS, Clara Shinta: Suamiku Tak Bisa Rem Nafsunya

01 April 2026, 00.07 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

