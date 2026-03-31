Tak Kejar Wanita yang Melakukan VCS, Clara Shinta: Suamiku Tak Bisa Rem Nafsunya

JawaPos.com - Selebgram Clara Shinta menyampaikan pesan khusus ditujukan kepada perempuan pemilik nama panggilan Bella Hot yang diduga merupakan selingkuhan suaminya, Alexander Assad.

Clara Shinta meminta perempuan selingkuhan suaminya itu untuk tidak perlu panik atau merasa ketakutan sampai harus memblokir dirinya usai dia menjalin komunikasi. Clara Shinta memastikan wanita yang sempat melakukan video call sex (VCS) dengan Alexander Assad tidak akan dia kejar.

"Untuk cewek yang VCS sama suamiku, nggak apa-apa, aman kok. Aku nggak akan cari dan labrak juga meskipun aku di blok duluan sama si Indah. Padahal, aku sudah DM mau bicara baik-baik," tulis Clara Shinta dalam unggahannya di media sosial.

Dia menegaskan tidak akan melabrak wanita itu karena Clara Shinta sadar kesalahan tidak sepenuhnya ada padanya. Kasus perselingkuhan bisa terjadi karena adanya kesalahan dari sisi suami Clara Shinta.

"Biarin saja dia hidup tenang. Lagian aku pun sadar kok nggak sepenuhnya kesalahan dia. Kuncinya di suamiku, suamiku yang memang nggak bisa rem hawa nafsunya," ujar Clara Shinta.

"Kalau saja dia bisa rem, nggak akan ada tuh yang namanya Indah ataupun Indah-Indah lainnya yang habis ngelapor di DM sama aku," imbuh sang selebgram.

Sosok wanita yang menjadi selingkuhan Alexander Assad diduga bernama Tri Indah R, pemilik akun Instagram @keyndah_ yang.