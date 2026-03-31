Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
01 April 2026, 00.07 WIB

Tak Kejar Wanita yang Melakukan VCS, Clara Shinta: Suamiku Tak Bisa Rem Nafsunya

Selebgram Clara Shinta. (Instagram: clarashintareal)

JawaPos.com - Selebgram Clara Shinta menyampaikan pesan khusus ditujukan kepada perempuan pemilik nama panggilan Bella Hot yang diduga merupakan selingkuhan suaminya, Alexander Assad.

Clara Shinta meminta perempuan selingkuhan suaminya itu untuk tidak perlu panik atau merasa ketakutan sampai harus memblokir dirinya usai dia menjalin komunikasi. Clara Shinta memastikan wanita yang sempat melakukan video call sex (VCS) dengan Alexander Assad tidak akan dia kejar.

"Untuk cewek yang VCS sama suamiku, nggak apa-apa, aman kok. Aku nggak akan cari dan labrak juga meskipun aku di blok duluan sama si Indah. Padahal, aku sudah DM mau bicara baik-baik," tulis Clara Shinta dalam unggahannya di media sosial.

Dia menegaskan tidak akan melabrak wanita itu karena Clara Shinta sadar kesalahan tidak sepenuhnya ada padanya. Kasus perselingkuhan bisa terjadi karena adanya kesalahan dari sisi suami Clara Shinta.

"Biarin saja dia hidup tenang. Lagian aku pun sadar kok nggak sepenuhnya kesalahan dia. Kuncinya di suamiku, suamiku yang memang nggak bisa rem hawa nafsunya," ujar Clara Shinta.

"Kalau saja dia bisa rem, nggak akan ada tuh yang namanya Indah ataupun Indah-Indah lainnya yang habis ngelapor di DM sama aku," imbuh sang selebgram.

Sosok wanita yang menjadi selingkuhan Alexander Assad diduga bernama Tri Indah R, pemilik akun Instagram @keyndah_ yang.

Dugaan tersebut setelah netizen menilai adanya kemiripan antara Tri Indah R dengan wanita tanpa busana yang sempat melakukan VCS bersama suami Clara Shinta.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Wardatina Mawa hingga Lisa Mariana Ikut Berkomentar Usai Clara Shinta Diselingkuhi Suaminya - Image
Entertainment

Wardatina Mawa hingga Lisa Mariana Ikut Berkomentar Usai Clara Shinta Diselingkuhi Suaminya

31 Maret 2026, 19.25 WIB

Clara Shinta Amuk Suaminya yang Selingkuh, Alexander Assad Hanya Bisa Diam - Image
Entertainment

Clara Shinta Amuk Suaminya yang Selingkuh, Alexander Assad Hanya Bisa Diam

31 Maret 2026, 17.52 WIB

Viral Clara Shinta Bongkar Perselingkuhan Suaminya dengan Wanita Lain - Image
Entertainment

Viral Clara Shinta Bongkar Perselingkuhan Suaminya dengan Wanita Lain

31 Maret 2026, 15.53 WIB

Terpopuler

1

Avenged Sevenfold Gelar Konser di Jakarta pada 10 Oktober, Simak Harga dan Cara Beli Tiketnya

2

7 Shio Paling Berpotensi Raih Rezeki Tambahan di Pertengahan 2026, Apakah Anda Salah Satunya?

3

 Ramalan Shio Besok Rabu 1 April 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

4

Cedera Zubimendi Tambah Daftar Panjang Masalah Arsenal Usai Jeda Internasional

5

Bikin Iri! 5 Zodiak Dinobatkan Paling Sukses Akhir Maret 2026 Ini, Mulai dari Finansial Hingga Asmara

6

Dihujani Rezeki Besar! 5 Shio Ini Diprediksi Alami Lonjakan Kekayaan dalam Waktu Dekat Sekali

7

Sekjen CAF Mundur di Tengah Kontroversi Final Piala Afrika dan Krisis Kepercayaan

8

Kapal Tanker Minyak Diserang di Lepas Dubai, Harga Minyak Dunia Kembali Bergejolak

9

Ramalan 12 Shio 31 Maret 2026, Naga Temukan Momentum Cinta, Monyet Perlu Jaga Keharmonisan Keluarga

10

Kekalahan Hukum Meta Ancam Masa Depan Riset AI dan Picu Kekhawatiran Baru soal Keamanan Pengguna

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore