Abdul Rahman
31 Maret 2026, 20.18 WIB

Comeback! Arya Saloka Bakal Aduk Emosi Penonton Lewat Sinetron Terikat Janji, Begini Sinopsisnya

Jumpa pers sinetron Terikat Janji yang dibintangi aktor Arya Saloka. (istimewa)

JawaPos.com - Arya Saloka akhirnya comeback ke layar kaca setelah sekitar 3 tahun vakum. Bintang sinetron Ikatan Cinta itu kini membintangi sinetron terbaru berjudul Terikat Janji.

Sinetron yang akan tayang di RCTI mulai Senin, 6 April 2026, menjadi momen penting yang sangat dinantikan oleh Arya Saloka setelah cukup lama vakum di layar kaca. Di sinetron Terikat Janji, sang aktor memerankan karakter bernama Sena.

"Sena bukan sekadar pria sederhana. Dia adalah seseorang yang menyimpan kehilangan besar, tapi tetap memilih untuk mencintai. Di situlah kekuatan ceritanya. Tentang luka, keikhlasan, dan makna dari sebuah janji,"kata Arya Saloka dalam jumpa pers di bilangan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Senin (30/3).

Sinetron Terikat Janji mengangkat cerita cinta yang rumit, penuh intrik, dan disertai pengkhianatan yang mengguncang. 

Bukan sekadar cerita cinta biasa, sinetron Terikat Janji menyuguhkan hubungan pura-pura yang berubah jadi nyata, dibalut rahasia kelam, pengkhianatan, dan dendam keluarga yang diyakini bakal mengaduk emosi dan perasaan para penonton.

Davina (Asha Assuncao), putri konglomerat yang jatuh karena pengkhianatan, nekat menjadikan Sena (Arya Saloka), seorang pedagang ketoprak, sebagai pacar pura-pura demi menjaga harga dirinya. Namun siapa sangka, hubungan itu justru membuka luka lama yang selama ini tertutupi.

Sena ternyata bukan pria biasa. Dia datang membawa masa lalu, rahasia, dan tujuan yang bisa saja menghancurkan keluarga Davina dari dalam. 

Ketika terungkap bahwa kematian Ryan berkaitan dengan ayah Davina dan permainan licik ibu tirinya, semua jadi berubah. Cinta berubah jadi pertaruhan. Keluarga berubah jadi musuh.

Selain aktor Arya Saloka, sinetron Terikat Janji juga dibintangi deretan aktor lain yakni Asha Assuncao, Fendy Chow, Yoriko Angeline, Rizky Hanggono, Kinaryosih, hingga Ibob Tarigan.

